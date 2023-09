Juegos Evita: empezó La fiesta más federal del deporte argentino

Las finales de los Juegos Nacionales Evita Juveniles se ponen en marcha en Mar del Plata. Las delegaciones ya le ponen color a una ciudad que desde este martes tendrá competencias en más de 70 disciplinas.

Un país, 24 delegaciones y más de 25 mil jóvenes llenan de sueños e ilusiones a la ciudad de Mar del Plata. Las finales nacionales de los Juegos Evita Juveniles, para convencionales y del deporte adaptado, comenzarán este martes con más de 70 deportes, que tuvieron en su etapa de clasificación a un millón de participantes.

Diego Fogasa tiene 15 años, es misionero de San Antonio y practica tiro. Camina por primera vez hacia la playa y le comenta a Deportesar: «Es la primera vez que veo el mar. Está ‘facha’, por más que sienta el frío; es que allá en San Antonio siempre hace mucho calor. Estoy disfrutando y quiero competir, me entrené mucho para llegar hasta acá».

Paula Rodríguez tiene 14 y juega al handball en el El Bolsón, Río Negro. Junto a todo su equipo ella ríe a carcajadas a metros de la Plazoleta Almirante Brown, en la previa del acto inaugural. Y avisa: «Mi abuela ya nos dijo que si ganamos nos van a esperar en el «poli» con todo. Por lo menos tenemos que pasar de ronda».

Mariano Martínez tiene 13 y es de Carmen de Jujuy, hace duatlón -natación y carrera- y hace una pausa en la charla con sus amigos para comentar: «Estaba re nervioso pero ya no. Estoy listo para todo».

La competencia más grande y federal del deporte juvenil de la Argentina comienza bajo un sol pleno y avanza por calles, plazas y playas la marea de chicos y chicas que desde mañana protagonizarán las finales nacionales de estos emblemáticos Juegos del deporte social que cumplen 75 años.

Se juntan en la playa y se sacan selfies. Deportesar aprovecha para su producción de fotos, las chicas de La Pampa hacen destrezas sobre la arena y Gabriela Godoy Segovia, oriunda de Paraná, Entre Ríos; a sus 14 años deja un mensaje para la reflexión: «Amo el taekwondo y esto es algo nuevo para mí. El mar es hermoso, no lo conocía; puede ser que gane o no, pero lo importante es vivir experiencias y conocer nuevas personas. Me siento feliz por estar con este equipo».

Relacionado