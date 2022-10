Juegos Evita: Formosa y Pirané con el básquet sub 15

Compartir

En el Polideportivo Cincuentenario se realizaron las finales del Provincial de básquet sub 15 de los Juegos Evita coronando como campeones a Toritos de Pirané en la rama femenina y a Estudiantes de Formosa en masculino.

Previo a los últimos dos partidos del torneo quedaron para marcar dos situaciones: una, la presencia, por cuarta vez en el básquet de estos Evita, de Ingeniero Juárez en una final. La otra, tener a Pirané en las dos finales de este sub 15. Gran mérito para los profesores que trabajan en esta disciplina en estos puntos del interior.

Repasando lo que dejó cada Provincial hay que decir que en femenino todos los partidos se cumplieron en el Cincuentenario. Los equipos afrontaron la fase clasificatoria en tres zonas: A: Ingeniero Juárez y General Belgrano. B: Pirané, Sarmiento de Formosa y Laguna Yema. C: Pozo del Tigre, Villa Escolar y Misión Tacaaglé.

En semifinales, Pirané superó a Villa Escolar por 44 a 23 e Ingeniero Juárez a Sarmiento de Formosa 29 a 11. La final, único partido del femenino disputado en la mañana del sábado, fue para Pirané sobre Juárez por 25 a 21. El elenco ganador estuvo casi todo el juego al frente del resultado pero siempre con su rival expectante a tal punto que en el tramo final igualó. Pirané lo terminó ganando consiguiendo dos anotaciones cerca del aro y así se puso 4 unidades arriba.

Toritos de Pirané fueron las campeonas con estas jugadoras: Carla Chamorro, Belén Cabrera, Valentina Nuñez, Anabella Baroffe, Nahiara Rodas, Melanie Chaparro, Guadalupe Zalazar y Fátima Montiel.

El Provincial en masculino comenzó en la noche del jueves en la cancha de Policial y siguió el viernes en el Centenario. También hubo tres grupos: A: Estudiantes de Formosa, Clorinda y Laguna Yema. B: Pirané, Belgrano y Misión Laishí. C: Ibarreta, Ingeniero Juárez y Misión Tacaaglé.

En el momento de las semifinales, Estudiantes le ganó a Belgrano por 43 a 30 y Pirané a Ibarreta 30 a 27. La final llegaba en el Cincuentenario y dejó una resolución en los segundos finales. Mucha paridad en todo el juego, con Pirané tomando una inicial ventaja en el primer cuarto que le iba a permitir ser el elenco que más tiempo estuvo arriba en las cifras. Pero Estudiantes fue el más preciso en el minuto final, donde ambos compartieron pérdidas, y con 4 puntos en fila quedó al frente para terminar ganando 40 a 38 con la última bola en manos de Pirané que buscó el triple para quedarse con el boleto a Mar del Plata pero sin éxito.

Estudiantes de Formosa fue campeón con este plantel: Benjamín Ayala, Sebastián Falcón, Bautista Taboada, Juan Britez, Benjamín Oliva, Mateo Romay, Alejo Martínez y Valentino Gómez.

La mañana se cerró con la correspondiente premiación de la que participaron las autoridades de la Secretaria de Deportes y Recreación Comunitaria con Sebastián Ginóbili, entrenador de La Unión de Formosa, como invitado especial que, junto con Mario Romay, entregó las medallas a los campeones.

