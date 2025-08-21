Juegos Evita Formoseños: Delegación Coloradense: CampeonesDepartamentales en NEWCOM



EL COLORADO. La disciplina deportiva Newcom que vine de una adaptación del vóley para hacerla posible a las condiciones de los adultos mayores, se viene convirtiendo en una opción y atractivo interesante para este sector. En esta comunidad ya se conformaron dos entidades que vienen promoviendo la disciplina, mientras que otras se afianzan en Villa Dos Trece, Villafañe, entre otras en la zona. En esta ciudad, comienza a mostrar prestigio y hegemonía la actividad que aporta en mejores condiciones de salud, sociabilidad y entusiasmo de hombres y mujeres que lo practican.

En las últimas horas compitieron en el marco de los Juegos Evita, en el que la delegación sureña se consagró campeona en el ámbito departamental. La información fue ofrecida por la Profesora en Educación Física, Noelia Sotelo, Directora de Deportes de la Municipalidad quien explicó que “el newcom es un deporte novedoso que especialmente en el medio local ha ganado muchos adeptos, donde ya hay dos instituciones muy fuertes y entusiastas.

La delegación local que compitió en las últimas horas al superar la instancia departamental, ya se ganó la posibilidad de competir en la instancia provincial.

Entre bromas y alardes en la delegación sureña, hablan del prestigio del equipo, donde pisa fuerte una figura política que se mimetiza en el resto como una más, ya que se trata de Clara Doroñuc, que mostró que su lugar en el equipo se lo ganó con el compromiso y mérito deportivo.

Fuera de la cancha, pero también en relación al deporte, hizo de vocera de la delegación, contando que “Águilas del Sur logró la clasificación a la instancia provincial, en representación al Departamento Pirané”.

Agregó que la delegación disfruta el momento por la conformación del equipo coloradense, mayores de 60 que estará presente en el Provincial de los Juegos Evita. Valoró también la conformación del grupo y el trabajo de Cecilia, que coordina y dirige técnicamente el equipo.

La dirigente resaltó no solo la homogeneidad y confraternidad del grupo que conforma Águilas del Sur, que vienen capitalizando experiencias en el equipo, gracias a una cargada agenda de compromisos deportivos en esta parte de Formosa y encuentros de confraternidad en la vecina provincia del Chaco, lo que entienden que le da la experiencia y fortaleza al grupo.