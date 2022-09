Juegos Evita: hay segundo equipo del atletismo discapacidad

Compartir

Linkedin Print

Pasó el Provincial de atletismo discapacidad en la categoría sub 14 de los Juegos Evita que dejó conformado el equipo que irá a Mar del Plata.

En primer término, el atletismo discapacidad había tenido la competencia para la división sub 16 y ahora fue momento para definir a los representantes de la provincia para la instancia Nacional de los Juegos Evita en sub 14, recordando que es en esta disciplina donde Formosa suma la mayor cantidad de medallas a la hora de competir con todo el país.

En este 2022 hubo una muy buena novedad. Formosa logró armar su equipo de tenis de mesa. Está formado por Lautaro Lucero, Marcos García y Milagros Benítez, todos ellos de El Colorado bajo la conducción de la profesora Laura Moreira.

A la hora del atletismo las pruebas se cumplieron en el Polideportivo Cincuentenario. Complicó el mal tiempo del viernes para estar en la pista con las carreras y entonces todo fue bajo techo en el mencionado lugar. Allí terminó por la tarde de ese mismo viernes la jornada con las pruebas de saltos y lanzamientos.

Tomados todos los registros, los clasificados, en cada categoría, para la instancia Nacional de los Evita son estos: Parálisis cerebral: Santiago Chaque de Las Lomitas, Ludmila Bogado de Formosa y Macarena Díaz de Belgrano.

Motores: Joaquín Villalba de Laishí, Milagros Correa de Herradura y Milagros Bareiro de Formosa.

Ciegos y disminuidos visuales: Renzo Aguilar de Tacaaglé, Lautaro Ortega de Formosa y Guadalupe Samaniego de Villa Dos Trece.

Intelectuales: Francisco Almirón de Tatané, Alexander Espínola de Pirané y Aldana García de Formosa.

Los profesores que irán a cargo del equipo son Marcos Martínez, Carlos Benítez, Gonzalo Pereira, Aníbal Lencina, Cristian Poh, Rebeca Ibarra, Angélica Zorrila y David Fernández.

Como siempre, escuelas de todo el interior participaron del Provincial. Fueron la Nº 1 de Formosa, Nº 2 de Clorinda, Nº 3 de El Colorado, Nº 5 de Formosa, Nº 6 de Pirané, Nº 7 de Formosa, Nº 11 de El Espinillo, Anexo Buena Vista, Nº 12 de Formosa, Nº 13 de Ibarreta, Nº 14 de Las Lomitas, Nº 15 Belgrano, Nº 17 de Ingeniero Juárez, EPES Nº 15 de Villa Dos Trece, EPES Nº 1 de El Colorado, EPES Nº 29 de Tacaaglé, Nº 20 de Villafañe, Nº 24 de Laguna Yema, EPES Nº 42 de Formosa, EPES Nº 46 de Formosa, San Francisco de Asís de Formosa, EPES Nº 45 de Laishí, Escuela Deportiva de Tatané y Nº 21 de Güemes.

Compartir

Linkedin Print