Juegos Evita: Laguna Blanca calibró la mira

Compartir

Linkedin Print

Los Juegos Evita tuvieron su capítulo para el tiro en dos modalidades donde la mayoría de las plazas fueron de Laguna Blanca.

En el polígono del Tiro Federal Formosa se realizó la competencia clasificatoria para los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata que por primera vez tuvo dos modalidades, el tiro tradicional y la novedad fue el tiro con arco. Cada una para una categoría de edad diferente. Sub 15 para el tiro y sub 14 para el tiro con arco que fue toda una experiencia nueva para los participantes que, a pesar de no tener entrenamiento previo, rápidamente se acomodaron a la propuesta.

Todos los participantes llegaron del interior de la provincia: Siete Palmas, El Colorado, Laguna Blanca, General Güemes y Fortín Lugones tuvieron sus representantes haciendo un total de 45 tiradores.

En primer término se desarrolló toda la competencia del tiro tradicional para clasificar a dos atletas por género. En femenino se ganaron las plazas para Mar del Plata, Jesica González de Laguna Blanca y Melina Aguilera de Laguna Blanca. En masculino lo hicieron Leandro Escobar de Laguna Blanca y Sebastián Agüero de Laguna Blanca. El profesor a cargo será Ramón Coronel de Laguna Blanca.

Llegó el momento del tiro con arco, en este caso con un lugar en femenino y uno en masculino. Jazmín Pinter de El Colorado y Fausto Velazco de Laguna Blanca fueron los mejores. Edgardo Ortiz de El Colorado será el profesor que acompañará a los tiradores.

Compartir

Linkedin Print