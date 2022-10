Juegos Evita: los adultos listos para San Luis

Compartir

Los Provinciales de los Juegos Evita llegaron a su fin con la clasificación del equipo de adultos mayores quienes disputarán la instancia Nacional en San Luis.

En las instalaciones del Polideportivo Cincuentenario y en el Alberge Evita se realizó la competencia para los mayores de 60 años que vinieron de cada punto del interior en gran número para no solo tener su espacio y buscar la clasificación a los Juegos Evita de San Luis sino que también para darle el cierre a estos más de dos meses de acción que tuvo este programa deportivo en toda Formosa. Y dos meses solo contando las Finales Provinciales porque a eso hay que agregar el tiempo previo que se le dedicó a la instancia local y departamental.

El newcom, tenis de mesa, tejo, ajedrez, sapo, orientación, truco, padel y cultura fueron las disciplinas para los adultos mayores que se desarrollaron a lo largo de dos jornadas para que finalmente se realice la premiación en uno de los salones del Albergue Evita. Allí estuvieron los participantes y celebraron todos porque tanto los clasificados como los que no tuvieron la posibilidad de hacerlo dejaron ver que disfrutaron a pleno la chance de encontrarse con la excusa de estos Juegos.

En definitiva Formosa tiene su equipo de adultos mayores para viajar a San Luis y estos son los clasificados en cada disciplina: Sapo: femenino: Bernarda Acosta y Angela Sosa ambas de Herradura. Masculino: Ubaldo Sánchez de Palo Santo e Isabelino Ramos de Formosa.

Tenis de mesa: mixto: Adelaida Monzón y Lorenzo Ibarra de Formosa. Masculino: Justo Sánchez y Luis Claro de Formosa. Femenino: Ana Meza y Nilcia Rivarola Forte de Formosa.

Padel masculino: Victoriano Maldonado de El Colorado y Joaquín Salinas de Pirané.

Newcom: Equipo Centenario de Formosa con estos integrantes: Darío Fernández, Juan Rajoy, Enrique Mora, María Casiano, Mirta Gómez, Eugenia Vitale, Sixto Gon, Carmen Quiñones e Isabel Zurlo.

Truco mixto: Luciano Saucedo y Juliana Bobadilla de Formosa.

Orientación: femenino: Marta Bernie de Formosa y Marta Bordón de Laguna Blanca. Masculino: Fidel García de Laguna Blanca y Julián Barrios de Formosa.

Ajedrez: Jorge Olmedo de Formosa, Juan Del Valle de Clorinda, Jorge Gay de Formosa, Francisco Esquivel de Formosa y Cesarían Vera de Riacho He Hé.

Tejo: masculino: Miguel Moreyra y Oscar Maima, ambos de El Colorado. Femenino: Elsa Lagraña y Angélica Franco ambas de El Colorado. Mixto: Andrés Zoraida y Laura Ortiz, ambos de Formosa.

