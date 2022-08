Juegos Evita: tres nombres para cuatro lugares

Compartir

Linkedin Print

Los Provinciales de los Juegos Evita clasificaron cuatro nuevos equipos para la cita Nacional de Mar del Plata. Se trata del hockey que coronó a Hymcaya en sub 14 femenino y masculino, a Clorinda en sub 16 femenino y a Naick Neck en sub 16 masculino.

Esta disciplina se realizó en sub 14 y sub 16, ambas categorías en femenino y masculino por lo que había cuatro lugares en juego. Fueron dos jornadas de un partido tras otro en las instalaciones del Club Aguará con un sistema de juego para las chicas y otro para los chicos teniendo en cuenta la cantidad de participantes.

En sub 14 femenino, la fase clasificatoria la afrontaron en tres zonas con tres equipos cada una: Zona A: Pirané, El Chorro e Ingeniero Juárez. Zona B: Hymcaya de Formosa, Belgrano y Aguará de Formosa. Zona C: Clorinda, Naick Neck y Laguna Blanca.

Los resultados en esta instancia fueron: Pirané 0-El Chorrro 0, Hymcaya 3-Belgrano 0, Clorinda 2- Naick Neck 2, Pirané 2-Ingeniero Juárez 0, Hymcaya 4-Aguará 1, Clorinda 2-Laguna Blanca 0, El Chorro 2-Ingeniero Juárez 0, Belgrano 1-Aguará 0 y Naick Neck 1-Laguna Blanca 0.

Avanzaron a semifinales los tres ganadores de zonas y el mejor segundo. En esos cruces Naick Neck le ganó 1 a 0 a Pirané mientras que Hymcaya superó a Clorinda por 6 a 0. En la final, Hymcaya también supo hacer pesar sus mayores virtudes y venció a Naick Neck por 5 a 0 para obtener el torneo ganando sus cuatro partidos todos por 3 o más goles de diferencia.

Hymcaya campeón sub 14 femenino tuvo este equipo: Zahira Franco, Luana Gómez, Agostina López, Agostina Paredes, Martina González, Dana Riveros, Alma Preston, Clara Barreto, Martina Torales y Zaira Espinoza.

En masculino sub 14 participaron Hymcaya, Ingeniero Juárez y Naick Neck. Jugaron todos contra todos con estos resultados: Ingeniero Juárez 0- Naick Neck 3, Ingeniero Juárez 0-Hymcaya 3 y Naick Neck 0-Hymcaya 2.

Fue título para Hymcaya al vencer en sus dos juegos por lo que irá a Mar del Plata también en masculino sub 14 con estos jugadores: Thiago Lukach, Joaquín Silvera, Lucas Fernández, Guillermo Araya, Nelson Roda, Julián Silva, Santiago Espinoza, Yonathan Vera, Mateo Gómez y Lautaro Martínez.

En sub 16 femenino los participantes estuvieron en tres grupos, dos de tres elencos y uno de dos: Zona A: Laguna Blanca, Riacho He Hé y Clorinda. Zona B: Ingeniero Juárez, Hymcaya de Formosa y Pirané. Zona C: Naick Neck y Aguará de Formosa.

Estos fueron los resultados de la fase clasificatoria: Laguna Blanca 2-Riacho He Hé 1, Ingeniero Juárez 1-Pirané 1, Naick Neck 0-Aguará 0, Laguna Blanca 0-Clorinda 0, Ingeniero Juárez-Hymcaya 2, Aguará 1- Naick Neck 0, Riacho He Hé 1-Clorinda 3 y Pirané 0-Hymcaya 3.

En semifinales, Clorinda superó a Laguna Blanca por 2 a 0 y Aguará a Hymcaya 1 a 0 en la última acción del juego con un córner corto. La final fue para Clorinda sobre Aguará por 1 a 0 anotando el gol de la victoria en el primer tiempo.

Las campeonas de Clorinda sub 16 son estas: Antonella Centurión, Antonella Torres, Angelina Celía, Aracelli Alvarez, Milagros Rodríguez, Sol Cristaldo, Zoe Chávez, Bianca Zampedri, Agostina Medina y Luz Zaracho.

En masculino sub 16 jugaron Hymcaya, Ingeniero Juárez y Naick Neck. Se midieron todos contra todos con estos resultados: Ingeniero Juárez 1-Naick Neck 1, Ingeniero Juárez 0-Hymcaya 0 y Naick Neck 1-Hymcaya 0.

Con la victoria por 1 a 0 sobre Hymcaya, Naick Neck se llevó el premio mayor e irá a Mar del Plata. Estos fueron sus campeones de Naick Neck: Guillermo Galeano, Maximiliano Valieri, Guillermo Bogado, Leandro Mencia, Angel Solís, Dariel Bondaruck y Benjamín Aguirre.

Compartir

Linkedin Print