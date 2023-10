Juegos Evita: un viernes con una muy buena cantidad de medallas para nuestra provincia

En el penúltimo día de competencia, en los Juegos Nacionales Evita 2023, que se desarrollan en la ciudad de Mar del Plata, Formosa tuvo un gran día, cosechando medallas en diferentes disciplinas deportivas.

Por otro lado, fueron noticias, el Judo y Beach Vóley, que ganaron sus compromisos en semifinales y este sábado 30, disputarán las finales buscando ser los “mejores del país” en la categoría.

La cosecha de medallas en la jornada del viernes, fue de 15 (10 oro, tres plata y dos bronce) y llegando al último día de competencia, Formosa tiene un total de 39.

-Bruno Menón

Natación “Adaptada” – Intelectuales – Sub 16

*50 mts. Espalda- Oro

*50 Mts. Pecho- Oro

*50 Mts. Libre – Oro

*25 Mts. Libre – Oro

-Máximo Frughwald – Oro

Natación Adaptada – 50 mts Libre

-Barbara Molina – Oro

Atletismo Discapacidad- PC 100 mts. Sub 18

-Brenda Frias – Oro

Atletismo Discapacidad- PC Bala Sub 14

-Luz Barrios – Oro

Atletismo Discapacidad- Motor 100 mts. Sub 18

-Tobías Peralta – Oro

Atletismo Discapacidad- Salto en Largo- Sub 14

-Milagros Benítez – Oro

Tenis de Mesa “Adaptado”

-Salvador Quintana – Plata

Atletismo Discapacidad- Ciego 100 mts Sub 18

-Mario Aranda – Plata

Atletismo Discapacidad- Motor 100 mts Sub 18

-Yoselin Santacruz – Plata

Tenis de Mesa “Adaptado”

-Santiago Chauque – Bronce

Atletismo Discapacidad- PC Bala – Sub 14

-Milagros Benítez – Bronce

Tenis de Mesa “Adaptado”

Mariana Mobilio finalista en Judo

En el CEF N° 1, de la ciudad de Mar del Plata, se desarrollaron las competencias de Judo de los Juegos Nacionales Evita. En dos “Tatamis” se realizaron las luchas desde el martes, con una gran participación de chicos de todo el país. Para Mariana, no fue un día más, en el desayuno recibió los abrazos y el “feliz cumpleaños” de todos, pero había algo más esperando, una semifinal.

Con los nervios lógicos y la ansiedad, aguardó el llamado de la organización pero previamente, observó la primera semifinal femenina y la victoria de Priscila Pazos (Santa Cruz).

Seguidamente, saltó al “Tatami” la formoseña ante la representante de Córdoba. En la previa, ninguna de las dos se conocían, nunca se cruzaron en torneos y en el arranque de la lucha, Mariana tomó la iniciativa y en un “toma rápida” logró un “ippon”, lucha que tuvo una duración de 20 segundos. La explosión de alegría, no se hizo esperar y toda la delegación, celebró la posibilidad de pelear para subir a lo más alto del podio.

Este sábado 30, en horas de la mañana, será la final en categoría 53 kilogramos entre Mariana Mobilio (Formosa) y Priscila Pazos (Santa Cruz).

Los Ibarretenses buscan “la dorada”

En Vóley, Lionel Rodríguez y Facundo Acevedo tuvieron un gran torneo, mostrando solidez en el juego, sorprendiendo en la fase clasificatoria venciendo a Salta, Corrientes, Córdoba y Tucumán. En semifinales, los chicos de Ibarreta ganaron a Misiones por dos sets 0 (21-19 /21-09). En tanto que el sábado, la final será ante Santa Fé.

El regreso a casa

A las 13.00 horas del sábado, se cerraba la edición N° 75 de los Juegos Nacionales Evita 2023.

Después de cinco días de competencia, las delegaciones partirán a sus respectivas provincias y Formosa, se despedirá con finales como en Judo y Beach Vóley.

La logística de regreso está armada para que los 15 micros, partan alrededor de las 14.00 horas de Mar del Plata. Durante el viaje, se realizarán las “paradas técnicas” programadas y la hora aproximada de ingreso a la ciudad de Formosa sería después de las 9 de la mañana en adelante. El lugar de arribo será en el Estadio Cincuentenario.