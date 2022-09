Compartir

Linkedin Print

En el Campo de Deportes Municipal de Pirané se cerró el Provincial de básquet 3×3 sub 16 de los Juegos Evita con la consagración del elenco femenino de Pirané A y de Sol de América de Formosa en masculino.

Fueron tres jornadas las que tuvo este Provincial, el segundo en el amplio calendario de los Juegos Evita que se hace en el interior. Ahora le tocó a Pirané ser anfitrión y realmente todo salió redondo para los dueños de casa que pudieron darse el gusto de quedarse con el campeonato en la rama femenina en una gran definición donde se midieron a Ingeniero Juárez, localidad que, como ya ocurría antes de la pandemia, vuelve a mezclarse entre los mejores de Formosa.

El torneo se inició en la noche del lunes donde también se realizó la ceremonia inaugural contando con las autoridades municipales. El martes siguió toda la fase de grupos donde el objetivo era clasificar, en cada rama, a ocho equipos para los cuartos de final. Los grupos en femenino quedaron armados de esta manera: Zona A: Pirané A, Juárez B, Sarmiento A, Tacaaglé, Pozo del Tigre, El Espinillo y Los Chiriguanos. Zona B: Pirané B, Juárez A, Sarmiento B, Palo Santo, Laguna Yema, Ibarreta y El Chorro.

Para los cuartos de final los emparejamientos fueron Pirané A-Ibarreta, Ingeniero Juárez A- Ingeniero Juárez B, Pozo del Tigre-Pirané B y Palo Santo-Tacaaglé.

Estos cruces y las semifinales quedaron resueltas en la tarde-noche del martes por lo que el miércoles solo hubo espacio para las finales. De esta manera, siempre con el femenino, por el tercer puesto, Pozo del Tigre le ganó a Misión Tacaaglé por 2 a 1 y en la final por el campeonato Pirané A superó a Ingeniero Juárez A por 4 a 2. Nadia Benítez, Carla Cabas, María Punin y Andrea Cabrera son las integrantes del equipo campeón de Pirané A.

En masculino también hubo formato de zonas para la instancia clasificatoria aunque en este caso fueron tres: Zona A: Pirané A, Juárez B, Clorinda B, Villa Escolar A, Tacaaglé, Sol de América y Los Chiriguanos. Zona B: Pirané B, Belgrano A, Villa Escolar B, Laguna Yema, Ibarreta y El Chorro. Zona C: Juárez A, Clorinda A, Belgrano B, Fontana, Domingo Savio y El Espinillo.

Los ocho mejores armaron estos emparejamientos en cuartos de final: Domingo Savio-Ingeniero Juárez B, Villa Escolar A-Pirané B, Ibarreta-Fontana y Sol de América-Belgrano B.

Llegó el momento del cierre donde Domingo Savio se quedó con el tercer puesto al vencer a Comandante Fontana por 11 a 4 y Sol de América se llevó el premio mayor al superar a Villa Escolar por 10 a 8. Jesús Ayala, Lautaro Daldovo, Nicolás Noguera y Esteban Acosta, formaron el equipo de Sol que irá, junto con las chicas de Pirané a Mar del Plata como representantes de Formosa en el 3×3 sub 16.

Compartir

Linkedin Print