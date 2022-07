Juegos Juveniles: el handball Sub 14 fue para Pozo del Tigre y Laishí

Compartir

La última competencia de la edición 2022 de los Juegos Juveniles Formoseños fue el hándbol sub 14 donde Pozo del Tigre –habitual ganador en esta disciplina, se quedó con el Provincial en femenino. Pero en masculino asomó la gran sorpresa con Misión Laishí como flamante campeón.

A 40 días del inicio de los Provinciales de los Juegos Juveniles llegó el último de la temporada. Así los jóvenes de toda la provincia vivieron una gran experiencia con este Programa del Gobierno que se ejecuta a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria que tuvo como punto final las citas deportivas en la capital para jugar por el título de campeones donde, además de hacer deporte, recibieron alojamiento, alimentación y la indumentaria deportiva.

El hándbol sub 14 era el último deporte del calendario en estos 40 días y fue como tener un guión perfecto para cerrar los Juegos porque este último Provincial dejó un par de mensajes. Uno, el de la vigencia, con el éxito de las chicas de Pozo del Tigre; y el otro, el de lo nuevo, con lo que hizo Misión Laishí en masculino. Una localidad que mete su nombre entre los campeones provinciales con un claro “también podemos ganar”. Y lo mejor de todo es que estos chicos de Laishí tuvieron un gran respaldo familiar ya que estuvieron acompañados en todo el torneo y se dieron el gusto de celebrar todos juntos.

La cancha de la Escuela Normal fue el escenario para el Provincial femenino con la participación de Pozo del Tigre, Villa Escolar, Villa 213, Clorinda, San Martín 2 y Formosa. Estuvieron en tres zonas y en la instancia de semifinales Pozo del Tigre venció a Villa Escolar por 10 a 3, mientras que Villa 213 superó a Tacaaglé por 7 a 5.

La final se mudó al Polideportivo Cincuentenario y allí Pozo del Tigre venció a Villa 213 por 16 a 7. El elenco campeón tuvo mucha solidez en todo el juego para hacerse camino seguro al título.

Estas fueron las ganadoras de Pozo del Tigre: Daira Ruiz, Herena Gómez, Bianca Pinto, Sofía González, Luciana Candia, Luciana Godoy, Cecilia Cuellar, Juliana Ramos, Mariana Orquera, Brenda Ruiz y Milagros Soraire.

El Provincial de handbol masculino sub 14 tuvo su sede en la cancha de la Escuela Pablo Pizzurno. Participaron Villa 213, Güemes, Pozo del Tigre, Tacaaglé, Pastoril, Laguna Yema, Formosa, Clorinda y Laishí. En ese mismo lugar se jugaron las semifinales en la tarde del martes con Villa 213 superando por 19 a 11 a Pastoril y con Laishí dejando sin el partido por la definición a Pozo del Tigre con un apretado 17 a 15.

La escalada de Laishí no se detuvo. La final, jugada en el Cincuentenario, sirvió para que quede en claro que fueron el mejor equipo. Superaron con buena diferencia a Villa 213 por 22 a 10 y así se convirtieron en los ganadores de la última final de la temporada 2022 de los Juegos Juveniles.

Estos fueron los flamantes ganadores del elenco de Laishí: Juan Cogorno, Luciano Davichi, Fernando Espinoza, Lautaro Espinoza, Leandro Gómez, Manuel Guanes, Mateo Romero, Juan Romero, Horacio Vera, Joaquín Villalba y Tiago Villalba.

