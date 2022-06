Juegos Juveniles: Pozo del Tigre campeón doble

Compartir

Linkedin Print

Los equipos de Pozo del Tigre ganaron los Provinciales de handbol sub 17 de los Juegos Juveniles Formoseños. En femenino vencieron en la final a Formosa y en masculino a Villa 213.

Así como pasó el pasado miércoles con el futsal, donde Ingeniero Juárez se adueñó de la competencia en las dos categorías –en ese caso sub 14 y sub 17- ahora otro punto del interior de la provincia se llevó todo lo que estaba en juego en el handbol. Se trata de Pozo del Tigre, siempre candidato en esta disciplina, que en esta ocasión expuso todo su potencial para llevarse el primer lugar en las dos ramas.

El torneo en femenino se desarrolló en el Polideportivo de la Escuela Normal donde para la fase regular los equipos estuvieron en cuatro zonas: Zona A: Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez y Villa Escolar. Zona B: Villa 213, Los Chiriguanos y Güemes. Zona C: Pastoril y Misión Tacaagle. Zona D: Formosa y Clorinda.

A semifinales llegaron los ganadores de cada uno de los grupos y así salieron los cruces: por un lado Pozo del Tigre le ganó a Villa 213 por 19 a 7 y por el otro Formosa a Tacaglé 29 a 4. La final fue para Pozo del Tigre sobre Formosa por 25 a 11 con lo que las chicas del interior hicieron un torneo impecable y se quedaron con el primer lugar.

El equipo campeón de Pozo del Tigre tuvo estas jugadoras: Reyna Tolaba, Carmela Argañaraz, Abril Albornoz, Janeth Pérez, Angeles Paz, Milagros Argañaraz, Ana Godoy, Daría Salto, Sofía Quispi, Fabiola Ruiz, Ana González y María Paniagua.

El Provincial en masculino tuvo sus partidos en el Polideportivo de la EPEP 496 “Pablo Pizzurno”. También los equipos estuvieron en cuatro grupos: Zona A: Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez y Pastoril. Zona B: Laguna Blanca, Belgrano y El Chorro. Zona C: Formosa, Los Chiriguanos y Misión Tacaagle. Zona D: Villa 213 y Villa Escolar.

Llegaron las semifinales y Pozo del Tigre fue el primero en meterse al superar a Laguna Blanca por 27 a 7. Villa 213 iba a ser su rival luego de vencer a Tacaaglé por 19 a 5. La final fue para Pozo del Tigre sobre Villa 213 por 13 a 10 pero hay que decir que el partido tuvo dos momentos muy diferentes. En el primer tiempo todo fue de 213 que se puso al frente y llegó al descanso con ventaja de tres goles. Había hecho una gran tarea pero Tigre no se dejó impresionar y en el segundo tiempo comenzó a achicar las cifras, lo empató en 8 y en el tramo final mostró mucha jerarquía para ganar una final que un rato antes estaba en manos de su rival.

El elenco ganador del Provincial, Pozo del Tigre, tuvo este plantel: Fabricio Sotelo, Lucas Tolaba, Gabriel Inojosa, Federico Britos, Vladimir Gómez, Maximiliano Coronel, Víctor Maldonado, Walter Yllesca, Walter Montes, Diego Castro y José Orquera.

Compartir

Linkedin Print