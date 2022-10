Juegos Odesur 2022: Argentina y una gran cosecha del equipo de Regatas

Compartir

La vela le aportó este jueves tres medallas de oro a la Argentina en la quinta jornada de los Juegos Odesur, tanto en la especialidad Snipe Mixta con la dupla conformada por Augusto Amato y Florencia Galimberti, como en Bote un tripulante ILCA 6 femenina a través de Luciana Andrea Cardozo. En tanto que en QFoil 95 masculina, Francisco Cruz Saubidet Birkner cosechó la restante medalla dorada.

En la misma éspecialidad, pero en la categoría femenina, Chiara Ferretti se quedó con la presea de bronce.

También del equipo de vela, Francisco Guaragna Rigonat se quedó con la presea plateada en Bote un tripulante. El argentino se ubicó por detrás del brasileño Stefano Peschiera Loret De Mola en la especialidad ILCA 7 masculina.

Por su parte Martin Alsogaray se quedó con la medalla de bronce en Sunfish Masculina, por detrás del colombiano Simón Gómez Ortiz y el peruano Jean Paul De Trazegnies Valdez, que se adjudicaron las de oro y plata, respectivamente.

Con el aporte de preseas de ayer, Argentina sigue en el quinto lugar del medallero pero mucho más cerca del tercero y cuarto, Chile y Venezuela respectivamente. La delegación albiceleste acumula 70 medallas, 12 de oro, 26 de plata y 32 de bronce.

En Esgrima: hubo dos medalas de plata, en equipos femenino de espada (Isabel Di Tella; Datev Nahapetyan; Melisa Englert Urrutia; Tamara Chwojnik ) y en equipos masculino de Florete (Augusto Servello; Dante Cerquetti; Nicolás Marino; Santiago Lucchetti)

Fútbol playa: El seleccionado argentino de fútbol playa se quedó con la medalla de plata de la especialidad en los XII Juegos Suramericanos Asunción 2022, ya que los resultados registrados en los partidos en la última fecha le fueron favorables.

El equipo argentino, que había vencido a Venezuela por 6-4, perdió ante Paraguay por 4-0 y luego se recuperó ganándole a Perú por 6-4 y con una victoria en tiempo adicional ante Uruguay por 5-4, terminó segundo en la tabla general del torneo con 8 puntos, que constó de una sola rueda todos contra todos.

En Taekwondo: Ruben Miguel Guagliarello y Margarita Echeverría se quedaron con la medalla de bronce en la competencia de parejas mixtas en especialidad Poomsae parejas Mixta, con 7.015 puntos, por detrás de los representantes de Perú (oro) y Brasil (plata).

Y también de bronce fue la medalla obtenida en la categoría femenina de 49 a -57 kilogramos Carla Ayelén Godoy.

En Gimnasia Artística: después de 20 años el equipo argentino logró superar a Colombia en el podio en la prueba por equipos y se quedó con la presea plateada. Abigail Magistrati, Brisa Carraro, Leila Martínez, Rocío Saucedo, Sira Macias y Meline Mesropian lograron dicha medalla de plata.

En All around individual, Brisa Carraro ganó la medalla de bronce.

En Karate: hubo tres medallas y clasificaciones a los Juegos Panamericanos: Yamila Benítez (-50 kilos); Giuliana Novak (-55 kilos) y Gonzalo Navarro (-67 kg).

En Handball: el equipo femenino arrancó su participación en estos XII Juegos Suramericanos con un contundente triunfo sobre Bolivia por 48 a 1.

En Hóckey sobre Césped: Las Leonas le ganaron 1 a 0 a Uruguay y sumaron su segunda victoria en 2 partidos.

Fútbol masculino: Argentina y Colombia afrontaban su segunda presentación en el ascuino de fútbol de los Juegos Odesur Asunción 2022. Ambos equipos habían perdido en su debut (la Albiceleste 0-1 con Chile y Colombia 2-3 con Ecuador), por lo que era un partido clave y con esa precacución lo jugaron.

No se sacaron ventaja hasta que, a los 34 minutos del segundo tiempo el jugador de Medellin, Miguel Monsalve, conectó al gol tras una buena combinación por el sector derecho del ataque colombiano. Y cerca del final del partido el mismo jugador aumentó la cuenta y decretó la eleminación de Argentina.

Por el mismo Grupo Ecuador le ganó 2 a 1 a Chile y suma 6 puntos, producto de dos victorias en dos partidos.

