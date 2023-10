Juegos Panamericanos: la argentina Borelli es medalla de plata en la maratón femenina

La marplatense terminó extenuada en una prueba que fue ganada por la mexicana Citlali Cristian, mientras que Pedro Luis Gómez no pudo completar el circuito por una indisposición física en la prueba masculina.

La marplatense Florencia Borelli consiguió este domingo la medalla de plata en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de liderar la prueba a metros de la meta en el Parque O’Higgins de la capital chilena.

La argentina llegó extenuada al final de la carrera, fue superada por la mexicana Citlali Cristian y recibió asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas.

Pese a la frustración de no haber logrado el oro por muy poco, la actuación de Borelli fue de todas formas histórica, al tratarse de la primera medalla panamericana en la maratón de mujeres.

La marplatense, de 30 años, cruzó la línea de llegada a 17 segundos de la mexicana, quien logró su mejor marca personal con 2:27.12 y se hizo de la punta de la carrera cuando transcurrían las 2 horas, 25 minutos.

La peruana Lucy Tejeda (+3.27), campeona panamericana en Lima 2019, arribó en el tercer lugar.

En la carrera masculina, el argentino Pedro Luis Gómez no pudo completar el circuito por una indisposición física. El podio lo ocuparon el peruano Cristhian Pacheco, el chileno Hugo Catrileo y el peruano Luis Ostos.

Con el logro de Borelli, Argentina sumó su sexta medalla en Santiago 2023, después de las tres conseguidas en taekwondo (Lucas Guzmán, plata; Giulia Sendra, bronce; y José Luis Acuña, bronce), la alcanzada en tiro (Fernanda Russo, plata) y la restante de natación (Macarena Ceballos, bronce).

El argentino Lucas Guzmán perdió la final y se aseguró la medalla de plata en los 58 kilogramos de taekwondo, al ser derrotado por el mexicano Brandon Plaza Hernández, en el marco de los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

El flamante campeón panamericano venció en la definición por un ajustado marcador 2-1. De este modo, el bonaerense repitió el podio que había alcanzado en Lima 2019, aunque en la capital peruana, cuatro años atrás, se había subido a lo más alto de la clasificación, adjudicándose la presea de oro.

Guzmán, de 29 años, venció al brasileño Paulo Souza de Melo por 2 a 0 en una de las semifinales.

El oriundo de la localidad de Merlo tuvo un final de segundo round muy apretado contra Souza de Melo, aunque pudo prevalecer.

El argentino había ganado oro en los Panamericanos de Lima 2019, en tanto que en Toronto 2015 había logrado el bronce. Además, el taekwondista ostenta una medalla de bronce en un Mundial, en 2019, en Manchester, Inglaterra.

En cuartos, Guzmán eliminó al colombiano Jonh Davi Garrido Reyes por 2-0, mientras que en las preliminares sacó de carrera al peruano Raymiguel Barreto Gómez por 2-0, todo en el Centro de Deportes de Contacto de Santiago de Chile.