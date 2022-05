Juegos Universitarios: educación física copó el hándbol

Compartir

En el último Provincial de los Juegos Universitarios Formoseños 2022, Educación Física de Formosa se llevó los dos títulos en hándbol. En la rama femenina superando en la final a Pozo del Tigre y en masculino a Pirané.

Solo quedaba el hándbol por jugar en este regreso de los Juegos Universitarios y en la definición cumplida en el Polideportivo Cincuentenario hubo un mismo dueño para el primer puesto. Fue el Instituto de Educación Física de la capital provincial que ganó con autoridad las dos finales y así cerró la competencia con una gran celebración.

En femenino, toda la fase de grupos se jugó en el estadio del Club San Martín con los equipos separados en tres zonas: A: Educación Física, San Martín 2 y Laguna Yema. B: Pozo del Tigre, Naturales y Mansilla. C: Pirané y Laguna Blanca.

También en el club del barrio San Francisco se disputaron las semifinales en la tarde-noche del viernes con Pozo del Tigre venciendo por 15 a 13 a Pirané y Educación Física 14 a 10 a Recursos Naturales.

Ya en la mañana del sábado, ahora en el Cincuentenario, hubo final con Educación Física superando a Pozo del Tigre por 21 a 10. Fue más el equipo de la capital que no tardó en ponerse arriba del marcador y ya en el primer tiempo tenía encaminado el juego.

El equipo campeón de Educación Física tuvo este plantel: Lourdes Nuñez, Jimena Aguirre, Meliné Salinas, Micaela Lozano, Karina Acevedo, María Vázquez, Eugenia González, Leticia Silva, Andrea Godoy, Anahí Argañaraz, María Bonnet y Micaela Sosa.

En masculino, la fase clasificatoria fue en el Cincuentenario también con tres grupos: A: Naturales A, Pirané e Ingeniero Juárez. B: Educación Física, Laishí y Clorinda. C: Pozo del Tigre, Laguna Yema y Tacaaglé.

En la instancia de semifinales, Pirané le ganó a Pozo del Tigre por 18 a 14 y en la otra llave, Educación Física se impuso por 22 a 17 a Recursos Naturales. Acá la final tuvo mayor equilibrio aunque Educación Física arrancó muy firme el partido y consiguió ponerse arriba del marcador rápido. De ahí en más Pirané buscó acortar pero no logró igualar las cifras con lo que el resultado final fue por 14 a 11.

El equipo ganador del Provincial, Educación Física, tuvo estos jugadores: Bruno Díaz, Carlos Rivarola, Samuel Zárate, Roberto Ugartemendía, Nicolás Rivas, Isaac Díaz de Bedoya, Samuel González, Yonathan Olmedo, Leandro Samudio, Oscar Sosa, Vicente Mereles y Alberto Paredes.

