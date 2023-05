Juegos Universitarios: hay acción para el futsal

Hoy compartieron la primera cena y mañana comienzan a jugar. Llegaron las delegaciones de todo el interior para que se ponga en marcha el primer Provincial de los Juegos Universitarios 2023. Los equipos se instalaron en los correspondientes albergues, cenaron y mañana martes desde las 8 arranca el torneo.

El Provincial es en fútbol de salón en ambas ramas. En masculino se va a jugar en el Polideportivo de Obras Públicas. Así quedaron agrupados los participantes: Zona A: Humanidades de Formosa y Belgrano. Zona B: Herradura, Naturales de Formosa e Ingeniero Juárez. Zona C: Laguna Blanca y El Colorado. Zona D: Ibarreta y Laguna Yema.

En femenino se jugará en el Polideportivo de la Escuela Normal. Los equipos están en cuatro grupos: Zona A: Educación Física de Formosa, Pirané y Las Lomitas. Zona B: Naturales de Formosa, Misión Tacaaglé e Ingeniero Juárez. Zona C: El Chorro y Riacho He Hé. Zona D: Mansilla y Laguna Yema.

El martes va toda la fase clasificatoria y las semifinales. El miércoles desde las 9, en Arquitectura, las dos finales. ¿Quiénes serán los primeros campeones ?

Relacionado