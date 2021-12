Jueves con 98 nuevos casos de Covid-19

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 «Dr. Enrique Servián» informó que, en las últimas 24 horas, no se produjeron fallecimientos y se diagnosticaron 98 nuevos casos de coronavirus en toda la provincia de Formosa.

Los mismos fueron detectados en el marco de los 3894 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, en pacientes de entre 3 y 73 años, con el 2,52% de positividad.

Del total, 72 casos son de Formosa Capital: 47 por búsqueda activa, 14 consultas por síntomas, 11 contactos estrechos; ocho de Clorinda: tres por síntomas, tres contactos y dos por búsqueda; cinco de Estanislao del Campo: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; una consulta por síntomas de Riacho He He y otro de Ibarreta; un contacto estrecho de Lote 8 y otro de El Palmarcito; y nueve ingresos desde otras provincias: seis de Córdoba, uno de Buenos Aires, uno de Corrientes, y uno de Paraguay, todos con domicilio en la ciudad de Formosa.

Asimismo, ayer se registró una alta médica que corresponde a una localidad.

Cifras

En ese contexto, al 30 de diciembre de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 64.477 casos de coronavirus, de los cuales 62.789 se recuperaron, 402 están activos, 1.218 fallecieron, 68 egresaron del territorio; y se llevaron a cabo 1.373.715 test con el 4,69 % de positividad acumulada.

Compartir

Linkedin Print