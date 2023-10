Juez Morán, preocupado tras ataque de micro: »Los reclamos pueden ser legítimos, pero no es la forma»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el titular del Juzgado Federal 1 Dr. Pablo Morán se refirió al ataque que sufrió un micro de tour de compras el martes al mediodía durante un corte sobre ruta nacional 81, a la altura de Bartolomé de las Casas, donde un grupo de originarios reclamaba por pensiones sociales; asimismo, también resultaron con lesiones de carácter leve dos gendarmes que se hallaban custodiando la zona. “Los reclamos de este grupo pueden ser legítimos, pero no es la forma”, insistió el Magistrado.

“Estamos muy preocupados por toda la situación porque es algo que compete directamente a la Jurisdicción de mi Juzgado, y estamos no solo con la cuestión de todos estos daños que se está provocando en rutas nacionales”, comenzó diciendo Morán y consideró que “hay múltiples cuestiones en juego además del derecho constitucional que tiene la gente de peticionar y manifestarse, acá nadie quiere reprimir la protesta social, ni reprimir el derecho a reclamar y menos cuando se trata de pueblos originarios argentinos, que sabemos que son poblaciones vulnerables y que lamentablemente llevan siglos de postergaciones y cuestiones de sufrimiento; pero también creemos en una República Argentina en la cual hay que respetar las leyes , la Constitución y los derechos de los ciudadanos de circular libremente por el país y obviamente no ser agredidos”.

Y agregó que “más allá del derecho que pueda tener cualquier grupo a expresarse, nadie puede andar agrediendo a los pasajeros de una empresa de colectivos, ni a la Gendarmería Nacional”.

Consultado de porqué se originó la agresión en Bartolomé de las Casas respondió: “todavía se está investigando, no quiero hablar en concreto porque si bien como Juez puedo dar alguna información porque quiero expresar mi preocupación hay cuestiones sobre detalles del caso que prefiero no decirlas porque se puede entorpecer la investigación”.

“Los reclamos pueden ser legítimos, eso no lo puedo juzgar, pero no es la forma de manifestarse”, expresó el Juez Federal.

Por otro lado, comentó que tras lo ocurrido se ordenó que por orden judicial se desaloje la ruta, pero insistió que “el asunto es que no siempre se cuenta con los medios técnicos ni el recurso humano en el momento”.

“Yo no quiero perjudicar a los pueblos originarios, pero se llega a un punto que no podemos permitir agresiones de esa naturaleza”, finalizó.

Defensoría del

Pueblo de Formosa

Por su lado, desde la Defensoría del Pueblo de Formosa se afirmó que, todas las rutas tienen que encontrarse al servicio de los usuarios durante todo el año y a quienes “interrumpan el tránsito injustificada y reiteradamente en las mismas, deben ser imputados y procesados por la Justicia Competente”, sin que esto signifique criminalizar la protesta social, toda vez que estos grupos minúsculos, pretenden “mediante la extorsión, beneficios individuales que terminan perjudicando a toda la Comunidad que dicen representar”.

El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que en contacto con el Jefe de Sección de Gendarmería Nacional en Fontana, dependiente del Escuadrón 5 de Pirané, Alférez Mauro Exequiel Chañe, refirió “que a las 12:30 horas luego que integrantes de la Municipalidad de Comandante Fontana se acercaran al lugar, se procedió a liberar la traza nacional 81”. El antes citado, fue una de las víctimas de los gendarmes agredidos violentamente el día martes por “un grupo minúsculo de manifestantes originarios de la Comunidad de Bartolomé de las Casas, entre los que se encontraban Ariel Pichilo y Arcangel Flores, entre otros”, los que fueron denunciados por el Organismo de la Constitución ante el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del Dr. Pablo F. Morán, “por la flagrante Comisión de Hechos Delictivos contra las Personas y la Propiedad, reprimidos por los Arts. 89, 90, 183, 194, 209, 210 211, 212, 237, 238 y 239 del CPA, todos en Concurso Real”, habiéndose atentado además contra la integridad de circunstanciales pasajeros de un transporte público que terminó con ventanillas destrozadas y con astillas incrustadas en el cuerpo de los mismos, producto de los “hondazos con piedras” que impactaron de lleno en los integrantes de las fuerzas de seguridad que se encontraban en el lugar.