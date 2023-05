Juez Pablo Morán sobre caza de yaguareté: «Todavía está en la etapa investigativa»

Por el asesinato de un yaguareté, un cazador formoseño podría pagar ese monto para reparar los daños causados al ecosistema, si se lo encuentra culpable en la causa que investiga la justicia federal. «Todavía esta en la etapa investigativa», manifestó el Dr. Pablo Moran, Juez Federal en Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Efectivamente lo que como juez he probado, es que en el mes de diciembre hubo una cacería horrible de un animal, un yaguareté macho de más 150 kilos y fue exhibido en redes sociales como un trofeo y en base a eso se inició una investigación», agregó Moran.

La investigación que esta en manos de la justicia federal en la provincia se da lugar luego de la denuncia de la Red Yaguareté, un organismo que se dedica a la preservación del animal declarado en peligro de extinción, entre otras cosas. La ONG también realizó una investigación previa para confirmar la cacería del animal.

«Actuamos con la gente en Derechos Ambientales de la Policía Federal y en principio encontramos que estaría vinculada una persona. Se hizo un allanamiento y se encontraron armas de altísimo calibre, armas con miras especializadas las cuales fueron secuestradas y peritadas. Ahora no puedo adelantar opinión en cuanto si a la persona es o no responsable, la persona está siendo investigada y está imputada», específico el Juez Federal.

La persona que se encuentra siendo investigada se encuentra imputado en la causa en la que las pruebas confirmaron el asesinato del animal pero aún restan pruebas para confirmar o descartar la culpabilidad de dicha persona. En el domicilio allanado además se encontró cuero de puma y otro elementos que lo indicarían como una persona que dedica a la cacería de animales.

En este sentido Moran hizo hincapié en que «cazar yaguareté y otras especies protegidas, es un delito federal al igual que cazar animales dentro de un Parque Nacional. Tenemos en claro que la caza existió, lo que no tenemos todavía es prueba suficiente de que efectivamente lo haya hecho este hombre».

Por el momento también restan realizar pericias para determinar la culpabilidad del único imputado, quien de ser hallado culpable, podría ser condenado al pago de más de 370 millones de pesos.

«De acuerdo al parámetro que tiene la Dirección de Parques Nacionales y el Ministerio de Ambiente de la Nación, matar a un yaguareté llega al valor de 377 millones de pesos, ponderando muchísimas cuestiones. En el caso del yaguareté es mucho más que la vida del animal sino la destrucción de un ecosistema. 377 millones de pesos que es lo que de alguna forma se calcula como el valor del embargo o de la caución», puntualizó el Juez.

De todas maneras, el monto de la caución o el valor del embargo debe «amoldarse» al poder adquisitivo o de bienes de la persona condenada, por lo que el monto podría ser menor incluso si es encontrado culpable del delito.

«Quien haya sido será juzgado, todavía esta en la etapa investigativa. Al que mata animales salvajes lo vamos a allanar, le vamos a secuestrar las armas y los cueros se los vamos a sacar, esto no va a quedar como una simple infracción a fauna», finalizó Moran.

