Jueza formoseña participará del II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil

La jueza de Menores de Formosa, Silvana Jarzynski participará como disertante en el II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil que tendrá lugar los días 10 y 11 de setiembre en la ciudad de Catamarca.

La magistrada expondrá junto con la médica pediatra Melinda Martínez respecto al modo de abordaje de adolescentes con problemas de salud mental y consumo de sustancias socio adictivas, como así también los protocolos vigentes para situaciones de esta índole.

El encuentro, que es una actividad no arancelada, se desarrollará en la Universidad Nacional de Catamarca, bajo el título: “A 30 años de la Reforma Constitucional. En defensa de la especialidad”.

Programa

El congreso comenzará el martes 10 a las 15 con las acreditaciones. Luego habrá una conferencia inaugural a cargo de María Alejandra Di Pierro Pereiro, coordinadora del Programa Interamericano para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual, Trata y Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN-OEA).

Minutos después de las 16 se abrirá el primer panel que analizará los siguientes temas:

La necesidad de la perspectiva de discapacidad en el proceso penal juvenil (Nadia Cruz), Injusticia hermenéutica y adolescencia (Rita Custet) y Las dimensiones temporales del castigo (Gabriel Fajardo).

Las exposiciones se reanudarán el miércoles 11 a las 9.00 con una conferencia a cargo de la defensora Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, quien se referirá al tema: Estándares actuales del derecho internacional de los derechos humanos para una nueva ley de justicia juvenil.

A su término, se desarrollará el segundo panel que tratará temas referidos a la violencia juvenil y su impacto socio comunitario y en la subjetividad de NNA, a cargo de Liliana Merlo: la corresponsabilidad en el proceso penal adolescente, que abordará Germán Martín y los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en entorno digital: amenazas y desafíos; tema que analizará Hernán Navarro.

El congreso seguirá al mediodía con la intervención de los equipos técnicos que debatirán sobre los siguientes tópicos: Abordaje en adolescentes con problemas de salud mental y consumo de sustancias socio adictivas. Protocolos. (jueza de Menores de Formosa Silvana Adalid Jarzynski y la médica pediatra Melinda Martínez) y Centro de Admisión y Derivación (CAD). Prácticas institucionales desde un enfoque de derechos (Emilia Farran Ahun).

El tercer panel, en tanto, se referirá a las propuestas para abordar dos problemas de la comunicación del fuero: la complejidad y la identificación (Kevin Lemham), El proceso penal juvenil en el espacio público (Leonardo Altamirano), La séptima función del lenguaje: un fuero especializado, un abordaje especializado. Decodificar y recodificar en el rol de informar (Basi Velázquez). Al finalizar este segmento se expondrá la ponencia seleccionada.

El cuarto y último panel versará sobre estos temas: Prisión perpetua: respuesta diferenciada en la justicia penal juvenil. Jurisprudencia de Santa Fe. (Mariana Caratozzolo), Argumentos no menores para decir que no (Dolores Aguirreguarrachena) y Razones para no bajar la edad de punibilidad desde la mirada de una víctima (Jimena Villarreal, psicóloga comunitaria).

El cierre del congreso estará a cargo de Alejandro Morlachetti, de Unicef, quien hablará sobre la justicia juvenil en el contexto argentino y los estándares internacionales.

Requisitos

Las ponencias deberán ser enviadas entre el día 22 de este mes en curso y el 26 de agosto próximo, en tanto se informará respecto de la ponencia seleccionada antes del día 6 de setiembre de 2024.

Los trabajos se remitirán en archivo Word al mail: JPenaljuvenil1@juscatamarca.gob.ar y consignar en el título del mail: Apellido del/la ponente. Ponencia II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil; identificación del archivo: apellido del/la ponente y ponencia en adjunto y en caso de utilizarse tablas, gráficos, fotografías u otros, deberán emplearse archivos diferentes al del cuerpo de la ponencia con la debida referencia numerada.

En cuanto al formato, el idioma debe ser castellano, en espacio 1.5, letra Times New Roman 12 y el tamaño de página A 4, con márgenes de dos centímetros.

Se deberá incluir en la portada el contenido, fundamentación, conclusiones y/o propuesta y las nota a pie de página numeradas en forma correlativa, con un máximo de 15 páginas, incluidas portada y bibliografía. No se incluyen gráficos, tablas, fotografías, etc.

En la carátula de la ponencia se debe detallar apellido y nombre del autor/es autora/s (máximo 2 autores por ponencia) el tema, título y subtítulo y datos de contacto del/la ponente.

Temas

El eje para las ponencias es el título del congreso “A 30 años de la Reforma Constitucional. En defensa de la especialidad”, o temas vinculados a los abordados en el Programa del II Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil. Deben ser originales e inéditas.

El ponente deberá estar inscripto en el Congreso, con un máximo de dos autores/as por ponencia (es suficiente el apellido de uno/a para titular el archivo y el email).

Las ponencias serán admitidas y evaluadas por la comisión que designe el Foro Penal Adolescente y Juvenil, por mayoría simple. No se admitirá impugnación.

El/la ponente seleccionado/a contará con 20 minutos como máximo, para exponer su trabajo de durante la segunda jornada del Congreso.

En la certificación se hará constar específicamente la selección de su ponencia y exposición.

Según las posibilidades de la Organización se realizará un libro (físico y digital) que reúna las ponencias seleccionadas.