Jueza ordenó que Incluir Salud le proporcione el medicamento al adolescente Mateo Figueredo

Finalmente, y luego de varias presentaciones, la Justicia ordenó que Incluir Salud (ex Profe) se haga cargo de entregar el medicamento Trikafta para el tratamiento de Mateo Figueredo, el adolescente formoseño que padece fibrosis quística.

“El viernes salió la cautelar para que Incluir Salud se haga cargo de mi hijo”, sostuvo al Grupo de Medios TVO, Laura -mamá del joven- y agregó que “ahora estamos esperando que se le compre el medicamento lo antes posible”.

Es importante recordar que Mateo tiene 17 años y actualmente se encuentra internado en el Hospital de Alta Complejidad, aguardando por la pastilla que mejorará su calidad de vida.

Según explicó Laura para que “Incluir Salud” se haga cargo de la compra del medicamento, primero debieron recurrir a la Justicia Federal, pero la jueza María Belén López Macé se declaró “incompetente”, finalmente la Dra. Claudia Pérez Greppo, a cargo del juzgado en Feria de Formosa, dispuso la medida cautelar solicitando la entrega del medicamento Trikafta en la dosis y con la frecuencia solicitada por el médico tratante de Mateo.

“La medicación se fabrica en Estado Unidos y no está aprobado por ANMAT, por eso la obra social debe hacerse cargo de adquirirla. Es un milagro en la fibrosis quística que va a ayudar a Mateo, porque él está muy deteriorado”, aseveró y recordó que “mi hijo estaba en la lista para trasplante, pero ahora lo sacaron, él está muy deteriorado y lo único que lo puede ayudar es esta pastilla”.

Al referirse a cómo continuará todo expuso: “ya entregamos todos los papeles, ahora Incluir Salud debe responder y decir si se va a hacer cargo o no. Debe ser lo antes posible porque Mateo no tiene tiempo para esperar; después para traerlo lleva otro tiempo prudencial de espera”.

“Según me comentaron padres de chicos con fibrosis quística en la semana ya se ve la mejoría, es un milagro, buscamos mucha información al respecto, como papás estamos desesperados. El tratamiento es por un año, las pastillas s deben tomar tres veces al día”, cerró diciendo notablemente esperanzada en el tratamiento.

