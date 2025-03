Desde JuFeJus advierten sobre el respeto a la independencia judicial

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) emitió una declaración en defensa de la independencia judicial. El comunicado enfatiza que el juicio político no debe utilizarse para impugnar decisiones judiciales y advierte que hacerlo representa una grave intromisión en el Poder Judicial.

Las críticas a la jueza Karina Andrade surgieron luego de su decisión de liberar a más de 100 detenidos tras los disturbios en las inmediaciones del Congreso. En este contexto, desde el oficialismo se sugirió la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra, lo que generó la reacción de la Junta Federal de Cortes.

El documento de la Junta Federal recuerda que la Constitución Nacional y los tratados internacionales garantizan la independencia de los jueces, protegiéndolos de presiones externas. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales”, señala la declaración.

Además, subraya que el juicio político no es el mecanismo adecuado para cuestionar fallos judiciales, ya que existen vías procesales ordinarias y extraordinarias para la revisión de sentencias. “Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de sus decisiones resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el debido proceso”, enfatiza el comunicado de la JuFejus, que lleva las firmas de su presidenta Emilia María Valle y su vicepresidente Sergio Fabián Vittar.

La Junta Federal de Cortes hizo un llamado a que el debate sobre resoluciones judiciales se mantenga dentro del ámbito institucional y no se convierta en una herramienta de presión política. “La independencia del Poder Judicial no es un privilegio para los jueces, sino una garantía para todos los ciudadanos”, advierten los magistrados.

Como se sabe, la JuFeJus es una organización federal que agrupa a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país, donde la provincia de Formosa siempre ha tenido un rol protagónico, representada por el ministro del STJ, Ariel Gustavo Coll. De hecho en esta ocasión fue uno de los distritos que propuso y impulsó esta declaración ante la coyuntura surgida tras los hechos en los alrededores del Congreso.