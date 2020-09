Compartir

Linkedin Print

Así lo aseguró el presidente de Boca Unidos de Corrientes, Marcelo Insaurralde. Quién además reconoció que el campeonato del Federal A se dio por terminado y ahora todos los equipos deben disputarse el ascenso en cancha.

Marcelo Insaurralde dio a conocer detalles de la última reunión que llevaron a cabo los representantes de la zona Norta vía Zoom en la cual no se llegó a un acuerdo para elegir el formato de disputa del campeonato y en la cual se decidió no volverse a juntar más hasta la reunión virtual del 15 de septiembre con la presencia de los 30 presidentes de la categoría y las autoridades del Consejo Federal.

“Por varias cuestiones deportivas y de salud no pudimos avanzar en la conformación de un formato para el torneo. Hoy el denominador común que tenemos es la preocupación sanitaria por la cual atraviesan todas las provincias”, señaló. El mandatario de Boca Unidos remarcó que los 15 clubes necesitan de la competencia ya que es por lo cual año a año se preparan y es lo que mantiene con vida a cada institución.

Insaurralde reconoció que por boletín oficial el campeonato del Federal A se dio por terminado por lo cual es pedido del Consejo Federal es que el ascenso se resuelva en cancha y en forma reducida por lo cual los 15 equipos de la zona Norte deben disputarlo. Agregó: “Todos los equipos tienen derecho a jugar por el ascenso, la competencia mantiene vivas a las instituciones. Es cierto que debemos buscar que los equipos que mejor hicieron las cosas en 23 fechas tengan una ventaja pero no pueden competir ellos solos teniendo en cuenta que faltaron fechas por jugarse y la diferencia de puntos es poca entre los últimos que entran al hexagonal”.

“Jugar hoy el hexagonal va en contra de lo escrito”, fue contundente el presidente del club correntino que además reconoció que cada mandatario piensa primero en su club y después recién en los demás pero que deben trabajar de forma conjunta para lograr un campeonato que dejé conformes y con chances a todos los equipos. “Veremos que formato podemos presentarles al Consejo Federal. En los que se trabajó buscamos darle ventajas a los tres primeros (Güemes, Sarmiento y For Ever) pero del cuarto al sexto es discutible porque con partidos menos y poca diferencia de puntos cualquiera pudo haber entrado”, aclaró.

La caldeada reunión del martes de la zona Norte no tuvo decisión ni votación de los formatos que se habían presentado ni trabajado y además fue la última por la propia decisión de los presidentes que no terminaron en buenos términos la misma. Ahora los representantes esperaran a la reunión general del 15 de septiembre con los dirigentes del Consejo Federal y sus pares de la zona Sur para ver si se ponen de acuerdo de cómo debe continuar el futuro de la tercera categoría del fútbol argentino.