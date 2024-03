Juicio a Alperovich: testigos ratificaron que la víctima fue abusada cuando trabajaba bajo sus órdenes

Un tío de la víctima y su ginecóloga recordaron cuando les contó en distintos momentos que ella les confesó que José Alperovich, familiar suyo y entonces candidato a gobernador en Tucumán, había abusado sexualmente de ella.

Al reanudarse el juicio declaró por primera vez José Alberto León, tío de la víctima y primo de Alperovich, incluso dijo que el entonces senador lo había promovido cuando fue gobernador al cargo de miembro del Tribunal Fiscal, el cual aún mantiene.

El testigo le dijo al juez Juan Carlos Ramos Padilla que tuvo un primer encuentro con su sobrina antes de tomar el trabajo para Alperovich y que él le aconsejó que era un trabajo muy intenso por la dinámica de la campaña para gobernador que aquel estaba encargando para 2019.

El hombre dijo que luego tuvo otra reunión ya cuando ella había renunciado donde la vio “muy mal” porque “temblaba como una hoja”, y le sugirió que había sido abusada.

El funcionario aclaró incluso que luego se reunió con Alperovich y que éste le pidió que intervenga para que su entonces asesora y sobrina, la misma que lo denunciaría más adelante por abuso sexual, para que no “cometa una locura” y lo atribuía a que ella se “dejaba llenar la cabeza” por la pareja de ese momento, David Mizrahi.

Según contó, fue en dos ocasiones, primero cuando Alperovich lo llamó y él estaba en el exterior y luego personalmente en la casa del entonces senador en un encuentro a solas: “¿Cuánto me va a costar todo esto?”, dijo que le preguntó.

Este último era un aliado político de Alperovich que luego se pasó a la oposición y ahí es donde apunta la defensa para asegurar que existió un complot en la denuncia por abuso en su contra debido a esa razón.

Luego León recuerda ya que vio a su sobrina cuando ésta formalizó la denuncia: “leo la denuncia y no lo podía creer, fui hasta la esquina, vomité y volví. Le pregunté si era consciente de lo que estaba haciendo y ella me dijo que quería sacarse el monstruo que tenía adentro”.

Ante ello, el fiscal Sandro Abraldes le preguntó si le creía a su sobrina: “sí”, fue su respuesta.

Por momentos, el abogado fue arrinconado a preguntas por el juez Ramos Padilla a raíz de la influencia que tenía en la provincia Alperovich y sobre el hecho de aquel haberle recomendado a la víctima buscarse el apoyo de algún organismo en defensa de la mujer.

Luego declaró una ginecóloga que tenía a la víctima como habitual paciente y que aseguró haberla atendido en 2019.

La testigo dijo que fue por un “control” y la vio “muy desmejorada y angustiada” y durante la consulta “rompió en llanto al relatar una situación de abuso y de violencia en el contexto laboral”.

También declaró una fonoaudiologa quien dijo tuvo cinco sesiones con la denunciante que acudió para poder “comunicarse” mejor ante lo que estaba atravesando.

Según recordó la profesional, el relato de la joven era “cortado” y “nervioso” y ante preguntas de la acusación recordó que la joven le contó que había sufrido “una suerte de acoso en su ámbito laboral y que había sufrido abuso de poder en su relación”.

“Ella me dijo que se había podido finalmente librar”, recordó la profesional al último contacto que tuvo posar parte de la víctima, y fue cuando ella ya había renunciado a su trabajo como asesora de Alperovich.