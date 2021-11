Juicio contra Juan Darthés: Laura Esquivel contó cómo fue la gira de Patito Feo en Nicaragua

Compartir

La actriz recordó el último viaje que hizo el elenco en el 2009 y que tras la denuncia de Thelma Fardin en el 2018 tomó otra dimensión. Gloria Carrá, quien también estuvo en la ficción, habló del tema.

Patito Feo, el show más lindo, era el nombre de la gira con la que la tira infantil juvenil se despidió. La última fecha fue en mayo del 2009 en Nicaragua. Nueve años después Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación por un hecho presuntamente ocurrido en aquel viaje.

Laura Esquivel, protagonista de la novela, recordó la gira. “Mi papá no podía acompañarme a las giras pero sí mi mamá”, contó la actriz en PH, Podemos Hablar y recordó que tanto ella como su compañera Brenda Asnicar, iban siempre con sus madres mientras que los demás chicos del elenco eran tutelados por alguien de la producción.

Sobre su reacción al conocer la denuncia de Thelma, dijo: “Fue totalmente inesperado. No nos podíamos imaginar la situación. Fue pensar y rebobinar, cómo fue, inimaginable, muy duro. No sé, sentí como si fuera un familiar cercano mío. Yo trabajé con ella hace unos años y no sabía nada y me afectó como si fuera una persona de mi familia”.

Esquivel dijo que en le momento de la tira, ella compartía tantas escenas con el actor ahora en Brasil que de alguna forma hasta se sentía un poco hija de él. Actualmente no mantiene contacto con Darthés, sí con Fardin.

Gloria Carrá, presente en el ciclo de Telefe, formó también parte de la ficción, pero no estuvo en aquella última gira. Sin embargo, se sintió afectada por lo ocurrido. “En el momento que empieza a saltar lo de Calu (previo a la denuncia de Thelma que se hizo pública en diciembre del 2018) a mi me preguntaban, porque Ángela (Torres, su hija) estaba trabajando con él en Simona, me preguntaban si no me daba miedo y yo pensaba que por qué me daría miedo, porque no sabía nada, pensé que lo de Calu era de esa vez. Cuando salió todo lo de Thelma fue muy fuerte, tuve una situación a los 18 con un productor y me revivió todos eso”, recordó.

A aquel viaje fueron los chicos del elenco, unos quince adolescentes entre los que estaban Thelma Fardín, Gastón Soffritti, Laura Esquivel y Brenda Asnicar. Entre los adultos estaban las madres de las dos protagonistas, dos productores que estaban disponibles para lo que el elenco necesitara y Juan Darthés (el único artista mayor de edad ya que Griselda Siciliani había renunciado el año anterior por problemas con él). Además de los maquilladores, sonidistas, etc.

En el 2018 luego de que la denuncia de Thelma se hiciera pública, algunos de los compañeros de Thelma hablaron con Teleshow, recordando aquel viaje que desde ese momento, tenía otra dimensión y ya dejaba de ser para ellos “el show más lindo”. “Mi papá se peleó en una reunión de padres pidiendo que en los viajes fuera otro papá y lo trataban de loco”, había contado Nicole Luis, Luciana en la ficción y una de las actrices más allegadas a Fardin en ese entonces. Incluso recordó que una vez la mamá de Thelma viajó a Córdoba: “Nos cuidó como nadie, ese día estaba enferma y ella no fue al show para estar conmigo”.

En cada gira, los adultos del elenco podían entrar y salir del hotel para conocer la ciudad cuantas veces quisieran. Los menores no, sino que se consensuaba con la producción para ir todos juntos, cual viaje de egresados. Ese día sin embargo nadie salió a pasear ya que no había tiempo. Después de la habitual conferencia de prensa previa al concierto, Patito Feo brindó su show en las Galerías Santo Domingo y como había tiempo hasta la hora de la cena, fueron a la pileta del hotel.

“Estuvimos en la pileta temprano, nos maquillamos en el hotel y nos fuimos al show. Y como era la última noche de la gira, dijimos de hacer un festejo en la pileta a la noche y nos iban a traer una torta. Volvimos del show y nos fuimos a la pileta. Después nos fuimos a los cuartos a cambiarnos para el festejo de la noche con la torta. Tengo la foto de Juan entrando con la torta. Lo veo y es muy violento. Veo las fotos del festejo de la noche después del hecho y se me pone la piel de gallina”, recordaba Camila Salazar en el 2018.

El martes comenzará en San Pablo el juicio por violación contra el actor. Se espera que la sentencia salga en febrero, según dijo el abogado del acusado en el vecino país.

