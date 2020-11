Juicio oral: la familia de Sofía Puyó no está conforme con la carátula de la causa

Compartir

Ayer la jueza de Instrucción y Correccional Nº 5, Laura Karina Paz elevó a juicio oral la causa que tiene como procesado a Diego Ramoa, por el siniestro vial ocurrido en esta capital en marzo del año pasado en el que murió Sofia Elena Puyó, producto de las graves heridas sufridas tras el violento impacto.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Horacio Puyó, padre de la joven, dijo que no recibieron bien la noticia porque la causa se elevó sin la modificación de carátula que tanto reclamaban. “Suena lindo decir elevación, pero lo hacen sin el cambio de carátula que es lo que estábamos pidiendo, va como homicidio culposo doblemente agravado y no como homicidio simple con dolo como reclamábamos. Obviamente estamos totalmente disconformes”, asintió el hombre.

Reconoció que desde hace tiempo venían solicitando el cambio y que no se trata de un “capricho” ya que “nosotros presentamos un montón de pruebas; pero evidentemente a la Jueza lo único que le importa es cerrar todo”.

