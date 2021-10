Juicio por la muerte de Sofía Puyó: «Seguimos con la expectativa de llegar a una condena justa»

Compartir

El doctor Jorge Pessolano, abogado de la familia de Sofía Puyó, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el martes 26 de octubre continúa la segunda jornada del juicio oral y público por la muerte de la joven en un accidente de tránsito protagonizado cuando viajaba como acompañante en el vehículo del único imputado en el hecho, Diego Ramoa.

“El lunes inició el juicio oral y público con la primera audiencia de debate, se recibió declaración indagatoria al imputado, también se recibió explicaciones técnicas de peritos que habían actuado en serie de instrucción y habían emitido sus conclusiones por escrito y ahí dieron las explicaciones técnicas a los integrantes de la Excelentísima Cámara Primera en lo Criminal y también a preguntas que le hiciera el fiscal y nosotros como parte querellante y también la defensa a través del abogado defensor. El juicio continúa con la segunda audiencia que está prevista para el martes 26 a las 8:30 horas donde desde irán desfilando peritos porque faltan varios que han actuado como el perito mecánico, psicólogo, dos psiquiatras, un perito médico, no creo que termine en una segunda audiencia, quizás en una tercera jornada que no está fijada, se dará la declaración de cinco o seis testigos”, explicó el letrado.

“El juicio se está desarrollando de forma tranquila, seguimos con la expectativa firme de que vamos a lograr arribar a una sentencia con una condena ajustada al hecho acontecido y a la conducta que ha desplegado el imputado que ya ha llegado a juicio”, indicó.

“Si vamos al mismo ritmo del lunes pasado donde se tomó declaración a cuatro personas, podríamos tener una tercera audiencia y después viene el momento de los alegatos de la fiscalía, de la parte querellante particular y el alegato de la defensa, después el tribunal pasa a dictar sentencia”, manifestó.

En tanto aclaró que “estamos firmes en la calificación legal que se le da al hecho que es homicidio simple con dolo eventual, hasta ahora que ha incurrido la primera jornada seguimos manteniendo la misma calificación jurídica, la pena que pedimos se la va analizando con el transcurso de las audiencias porque van surgiendo explicaciones, aclaraciones que hacen los distintos peritos porque no hay que olvidarse que hacen un trabajo técnico distinto al que nosotros conocemos que es la letra de la ley, pero a veces hay cuestiones técnicas que necesitamos que nos expliquen los peritos en términos comunes para que podamos entender, los peritos accidentológicos por ejemplo hacen fórmulas matemáticas para determinar la velocidad, distintas maniobras que se pudieron haber hecho o no, de acuerdo a la evidencia, esas son las explicaciones que se les piden. Debemos estar a la espera de que termine el juicio y ver que pudieron ver durante las audiencias de debate y todo el proceso y esperar a ver qué deciden los jueces, hay que esperar”.

“Nuestras expectativas siguen siendo las mismas, quizás las expectativas de la defensa sean otras, la de la fiscalía quizás sea una tercera, similar a la nuestra o con el transcurso del proceso se acerque a la expectativa de la defensa, cada parte hace su trabajo y trata de llevar todas las pruebas que nos da la ley procesal y que sean ordenadas cada una de las pruebas solicitadas, llegamos con una colecta de pruebas que pocas veces se ha visto, se ha trabajo, hemos dado instrumentos a la administración de justicia que ha respondido y nos ha ordenado todas las diligencias procesales que nos pedían, en ese aspecto estamos conformes como parte querellante, llegamos con un expediente cerrado para que el tribunal de juzgamiento tenga todo para poder dictar una condena ajustada al hecho cometido y a la conducta que ha tenido el imputado, lo cual sería una condena justa”, subrayó.

“Una vez que se cierre el debate con los alegatos, la última palabra la tiene el imputado, previo a su palabra por la ley de víctimas que existe hace un par de años, la tienen las víctimas, en este caso las víctimas indirectas que son los padres, que son constituyentes querellantes, ahí termina la audiencia, el juicio termina con el dictado de la sentencia, de la última audiencia el tribunal tiene diez días hábiles para dictar la sentencia”, finalizó explicando sobre todo el proceso judicial que aún resta en la causa que investiga la muerte de Puyó.

