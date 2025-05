Juicio por la muerte de Teresita López: el jueves 29será la audiencia de alegatos

El jueves 29 de mayo, a las 8.30 de la mañana, se realizará la audiencia de alegatos en el marco del juicio por la muerte de Teresita Luciana López. El proceso se desarrolla en nuestra ciudad y tiene como único acusado a Sergio Patricio Galván, ex pareja de la víctima y ex cabo de la Policía.

Finalizada esta instancia, el presidente del Tribunal tendrá un plazo de diez días hábiles para fijar la fecha en la que se conocerá la sentencia. La familia de Teresita exige la pena de prisión perpetua para Galván, sin atenuantes ni beneficios.

El caso

Teresita Luciana López de 34 años ,fue asesinada el lunes 18 de septiembre del año 2023 por su ex pareja, Sergio Patricio Galván de 31 años, cabo de la Policía que trabajaba en el Área de Asesoría Letrada de la institución ,quien intentó suicidarse disparándose en el rostro pero la bala sólo afectó partes blandas y le provocó una herida en la boca y en la mandíbula ya que el tiro no ingresó a la cavidad craneal por lo que, luego de la cirugía se recuperó.

El trágico suceso ocurrió en un consultorio de dermatología y estética ubicado en Yrigoyen 435 (entre Padre Patiño y Deán Funes),en el barrio San Martín de nuestra ciudad,donde la infortunada víctima se desempeñaba como secretaria.

Teresa Luciana López mantuvo una relación de noviazgo, durante seis meses (sin convivencia) con quien se convirtió en su victimario y fue ella quien puso fin a la relación, hacía un mes y medio en agosto, razón por la cual su ex comenzó a hostigarla de diferentes formas constantemente, la violencia psicológica en forma de control, de amenazas e insultos, según su entorno esto era constante.

Ese día Teresita pretendía

denunciar a Galván

La dueña del centro de estética donde se cometió el femicidio, Mariana Barbetti, dijo en aquel entonces según lo publicado por los medios que “Teresita había terminado la relación con este policía pero él la acosaba permanentemente. Ella le decía que entraba a las nueve de la mañana y él a las nueve y cinco pasaba a controlarla”.

“Nosotros le aconsejábamos a Tere que ese individuo no era para ella y hoy (por ese fatídico lunes), después de salir de trabajar, iba a ir a denunciarlo. Había recabado información y se iba a presentar con una cosmiatra que trabaja conmigo”, mencionó.

“Ella siempre decía que lo iba a denunciar. Tenía muchas pruebas en el teléfono. Él vivía acosándola: le mandaba mensajes, le hacía videollamadas, pasaba a las 9 por acá y, si ella no estaba, la insultaba. Todo el tiempo la hostigaba”, comentó en aquellos dias Barbetti.

El juicio entró en su etapa final y la sociedad espera una sentencia que esté a la altura de la gravedad del caso. La familia, acompañada por organizaciones sociales, insiste en que no se otorguen beneficios ni se apliquen atenuantes, al tratarse de un crimen vinculado a la violencia de género.