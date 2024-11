Juicio por YPF: Burford acepta que la Argentina le pague con bonos los US$ 16.000 millones

El fondo Burford Capital, que le ganó en 2023 un juicio al Estado de la República Argentina por la expropiación de las acciones de la petrolera YPF en 2012 a las sociedades Petersen -de la familia Eskenazi-, está abierto a recibir el pago de la sentencia por 16.100 millones de dólares más intereses con bonos, en vez de en efectivo.

Según un reporte de la agencia Bloomberg, el bufete de abogados que financia litigios en el mundo «aceptaría bonos soberanos u otros valores negociables», considerando que la Argentina no tiene reservas netas en su Banco Central (BCRA), señalaron fuentes que pidieron no ser identificadas.

Esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos se presentó ante el juzgado de Loretta Preska, que lleva la causa por la expropiación de YPF en su tribunal de Nueva York, y mediante una declaración de interés pidió que no se pagara la sentencia con acciones de la petrolera, un reclamo que había planteado el fondo buitre en marzo pasado.

Avanzar en ese sentido, entendieron los abogados estadounidenses, implicaría riesgos para su propia política exterior y la reciprocidad con sus empresas en el extranjero.

Por otro carril, Burford quiere probar su tesis del «alter ego»: que YPF, así como el BCRA, el Banco Nación, Energía Argentina (Enarsa) y otras empresas públicas u organismos que deberían ser independientes, en realidad responden a la administración de turno. Con eso, podría embargar los activos de estas compañías.

Burford y Eskenazi

Burford Capital compró los derechos de la demanda en 2015 por 16,6 millones de dólares por parte de los ex accionistas de YPF y se espera que gane al menos 6.200 millones de dólares si se paga la sentencia completa.

La postura más flexible del fondo sobre la manera de cobrar podría significar un alivio para el país, después de años de disputa sin ningún acuerdo. Incluso 14 meses después del fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, el Estado sigue apelando por cuestiones de competencia y soberanía.

Las conversaciones entre representantes de Burford y funcionarios del gobierno no han llegado a ninguna parte, a pesar de las reuniones de las últimas semanas, dijeron fuentes en off the record.

En mayo de este año, y a falta de avances significativos, Burford empezó a considerar la idea de negociar un acuerdo extrajudicial y contrató como mediador al «lobo de Wall Street» Gerardo Gerry Mato, ex Chairman del banco HSBC y actual CEO de la consultora BluePearl Capital, donde es socio junto a otros ex banqueros argentinos.

Pese a que hubo un cambio de gobierno, existe una política de Estado de los defensores argentinos de impugnar la competencia de Estados Unidos en una decisión soberana, pese a que la petrolera cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE) y que la compra del 51% de las acciones debió haberse hecho mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), según el estatuto de la firma.

Hace más de un año los bonos con los que podría cobrar Burford cotizaban por debajo de los 25 dólares y ahora se están acercando a los US$ 70, a partir del superávit fiscal y las múltiples señales del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sobre que priorizarán el pago a los acreedores y no habrá reestructuración de la deuda pública.