Juicio por YPF: la justicia de EE.UU. ordena a la Argentina entregar el 51% de acciones de la petrolera

La justicia de EE.UU. le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$ 16.100 millones. Así lo reclamó la jueza Loretta Preska.

Tras conocerse la noticia, las acciones de YPF comienzan a marcar un pronunciado rojo: en Wall Street ceden más de 5,%; y a nivel local alcanza una caída del 6% a las 14. El Merval que había arrancado en positivo ahora cae más de 3%.

La orden la dictó la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos.

A través de este fallo, la jueza Preska le dio la razón al demandante, el fondo Burford y accedió a embargar las acciones de la petrolera argentina. El fondo ya había conseguido una sentencia favorable en primera instancia que obliga al país a pagar una sentencia por US$ 16.000 millones.

Desde sus redes sociales, el presidente Javier Milei informó que apelará el fallo.

Además, aprovechó el fallo para continuar su embestida contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien fue el ministro de Economía que avanzó con la expropiación de YPF.

«UN FALLO CONTRA KICILLOF. Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK. Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires», tuiteó Milei.

«Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!», agregó.

Tras su primer fallo, la jueza Preska sacó un segundo dictamen que también tiene impacto en YPF. Habilitó también el pago en acciones de la empresa en una demanda favorable de un fondo buitre que compró bonos en default del 2001

El fallo de Preska

“Se concede la moción de los Demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los Demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta”, indicó la jueza en el fallo.

Y completó: “Convencida de que no es necesario presentar argumentos orales además de los documentos presentados por las partes, se deniega la solicitud de la República para presentar argumentos orales y se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que concluya el presente caso”.

Ahora, a la Argentina le queda el recurso de apelar a la Corte. «Cuando asumió Javier Milei, el Gobierno debería haber depositado una garantía para evitar que comiencen los embargos durante la apelación que Argentina había iniciado en octubre del 2023. Eso tendría que haber sucedido en enero de 2024, pero no se hizo ningún depósito. Acto siguiente, la ley americana te da derecho a embargar activos de, en este caso, la República Argentina”, explicó a Clarín el analista de Latam Advisor Sebastián Maril.

En el 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta y Axel Kicillof viceministro de Economía decidieron la expropiación de YPF.

Hasta ese momento, las acciones de YPF eran propiedad de la española Repsol en un 57,5%, en un 25,5% de Petersen (propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%.

En mayo de 2014, ya con Kicillof como ministro de Economía, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de «indemnizar» a la empresa española con US$ 5.000 millones en bonos.

Un año más tarde el síndico de la quiebra de Petersen, ex tenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC. Este es el fondo de inversión que fue a la justicia y obtuvo el fallo favorable .En junio de 2015, Eton Park, otro ex tenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.