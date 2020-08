Jujuy reanuda la práctica de deportes individuales

Compartir

Una serie de deportes individuales como golf, paddle y tenis fueron habilitados hoy en gran parte de Jujuy, los cuales se desarrollarán con protocolos de bioseguridad actualizados para evitar contagios de coronavirus, informó la Secretaría de Deportes provincial.

Además se autorizó el ciclismo recreativo (no más de dos personas), el atletismo, gimnasia rítmica y aeróbica individual y artes marciales en formas (sin contacto físico) con “pautas establecidas por el Comité Operativo de Emergencia que se deberá respetar estrictamente”, señalaron.

Todas estas disciplinas se podrán realizar solo en las localidades comprendidas en las “zonas amarillas”, calificada así por su condición sanitaria frente la emergencia del coronavirus, mientras que no está permitido en “zonas rojas” (departamentos Ledesma y Susques y las ciudades de Perico y Humahuaca) con brotes de la enfermedad.

La habilitación también alcanza a los gimnasios de zonas amarillas pero para ello deberán actualizar el protocolo correspondiente, y renovar y firmar acta de responsabilidad dictada por el Ministerio de la Producción.

Tendrán que utilizar el sistema de monitoreo móvil “Simmov” (aplicación para controlar la circulación y detectar más rápido posibles casos de coronavirus), y presentar una declaración jurada actualizada con datos de los asistentes al día de la fecha, habilitación municipal y comercial definitiva, y control de temperatura digital.

Todas las actividades deportivas se podrán realizar de lunes a sábados, según esquema de circulación de DNI (par e impar), y serán supervisadas por la Secretaría de Deportes con el fin de hacer respetar las normas establecidas por cada municipio.

La reapertura del deporte individual se da en el marco de una nueva flexibilización de actividades en gran parte de la provincia, incluyendo ciudades como San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro, después que el 13 de mayo pasado los clubes jujeños fueran de los primeros desde el inicio de la pandemia en abrir sus instalaciones, con buena respuesta de socios y particulares que reservaron turnos.