Julián Bibolini: «En Formosa no hay hasta el momento casos positivos de Delta»

El médico infectólogo Julián Bibolini confirmó que «no hay ninguna confirmación hoy día de parte del Instituto Malbrán de que se haya diagnosticado algún paciente con la variante Delta en Formosa».

Señaló esto a partir de que desde la provincia se enviaron muestras a ese organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, de dos personas que llegaron de Buenos Aires hace unos diez días y dieron positivo de coronavirus.

«Hasta el momento no hubo confirmación, sino que son solo sospechas ante la cuestión epidemiológica del coronavirus», dejó en claro.

Por eso mismo, detalló que «cuando uno manda muestras al Malbrán es justamente porque existe sospecha», marcando además la demora de los resultados: «quizás hasta los pacientes sean dados de alta y todavía no se tengan los resultados porque la demora es de 20 días aproximadamente. Así que habrá que esperar».

«Solamente falta que se confirme o descarte desde el Malbrán» si se trata de la variante Delta, remarcó nuevamente el especialista, quien también señaló que esa variante del coronavirus ya circula en la Argentina hace cuatro meses por lo menos, lo mismo que en Paraguay.

Estatus sanitario

Por otro lado, refirió al actual estado epidemiológico de Formosa que tiene a diario «cero o un caso positivo, es decir, ni siquiera alcanza los siete casos por semana, en consecuencia, no se va a tomar ninguna conducta distinta salvo la vigilancia intensificar algún control en particular».

De este modo, descartó cualquier tipo de medida restrictiva, «como por ahí se hizo sugerir malintencionadamente», recalcando que el actual estatus sanitario «no permite hacer ninguna otra medida excepcional, mucho menos llevar a Fase 1 por tan poca cantidad de casos; es imposible».

Población vacunada

Bibolini sumó a ello que Formosa tiene actualmente un alto porcentaje de vacunación a partir de la acertada campaña de inmunización «sobresaliendo incluso a muchas otras provincias. Realmente tenemos una muy buena campaña y aceptación en la gente».

Por ello, insistió en que «la población debe quedarse tranquila porque se hizo todo lo que se tiene que hacer y se van tomar todas las medidas de protección, pero no vamos a hacer ninguna restricción ahora porque no amerita ninguna medida excepcional; son pocos casos diarios».

No obstante, marcó que «la pandemia no ha pasado; por lo tanto, hay que seguir usando el barbijo principalmente en los lugares cerrados o con mucho conglomerado de personas».

Por ejemplo, mencionó el viajar en colectivo o en un avión si se va a otro distrito. En esos lugares se debe mantener el uso exclusivo del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos en lo posible.

Y puso de resalto a la vacuna, por cuanto «es nuestra herramienta fundamental hoy día».

Por ende pidió «completar el esquema a quienes les falte la primera o segunda dosis que las tenemos en el vacunatorio fijo del Galpón ‘C’ en el caso de la ciudad de Formosa, o la tercera dosis para mayores de 50 años».

En esa línea, a la gente que sale de Formosa le aconsejó cuidarse «más inclusive que estando acá, ya que, si bien es muy muy baja la circulación en la provincia, en otros lugares al contrario es más alta, aunque igualmente sigue siendo baja en todo el país».

«Nadie dice que no salgan, nadie prohíbe absolutamente nada –dejó en claro categórico-. Lo que sí hay que tener presente es el uso del barbijo en los lugares donde haya mucha gente y completar las vacunas, porque esas son las herramientas que salvan el 90% de las circunstancias, que se puedan presentar», finalizó.

