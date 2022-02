Compartir

Linkedin Print

“Formosa está primero en el ranking de vacunas, con más dosis aplicadas”, así lo afirmó el medico infectólogo Julián Bibolini, luego de conocerse el informe del Ministerio de Desarrollo Humano, donde reveló que la provincia superó el 55% de la población con la dosis de refuerzo.

Teniendo en cuenta el descenso significativo de casos positivos diarios en la provincia, el especialista atribuyó esto, al alto porcentaje de inoculación que se logró a través del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19.

Asimismo, expresó que “Formosa es una de las mejores provincias posicionadas en este ranking de vacunas, con más dosis aplicadas”, mostrándose “muy orgulloso por esta tarea enorme que se está hace y se va seguirá haciendo”.

En esa línea, aseguró que “estamos muy contentos de cómo están evolucionando estas vacunas”, detallando que durante la campaña de vacunación se implementaron todas las estrategias posibles para llegar a un mayor número de personas.

Mencionó que, en principio fueron jornadas de vacunación dependiendo de los años de nacimiento, en todas las localidades del territorio provincial. Luego se instalaron los vacunatorios fijos y actualmente el personal de salud llega al domicilio de las personas, “para que ningún formoseño ni formoseña pierda la oportunidad de vacunarse”, insistió.

Por lo que aseguró que todos pueden acceder libremente a la vacuna, expresando que “se pueden acercar aquellos que les falta completar el esquema o iniciar”, incluyendo los ciudadanos de otras provincias que no pudieron aplicarse en otros lugares.

“Hay disponibilidad de vacuna, acérquense y completen el esquema”, reiteró Bibolini.

En ese orden, tomó como referencia lo ocurrido en Hong Kong, informando que implementaron cuarentenas a las personas que ingresaban al país y aislamientos de positivos y contactos estrechos, que en un principio fue bueno, sin embargo, contaban solo con el 43% de los mayores de 70 años, vacunados.

Situación que se dificultó con la llegada de la variante Omicron, por lo que la medida única de aislamiento no fue efectiva, generando saturación del sistema de salud, que precisó de camas de hospital en la vía pública para poder atender a los pacientes.

Asimismo, asevero que “es un país que venía muy bien, pero no pudo hacer una campaña de vacunación fenomenal como lo hizo Argentina y Formosa”.

“Eso es la contraparte de que todas las medidas que se tomaron desde el Concejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, fueron para salvar la vida de los formoseños y formoseñas”, dijo contundente.

Cuarta dosis

En otro orden, el especialista se refirió a la posible aplicación de la cuarta dosis, comentando que “es un tema que se puso sobre la mesa, se está evaluando y buscando información”.

Señaló que es un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, la Comisión Nacional de Inmunizaciones y los ministerios de las provincias.

Sostuvo que “hay muchas información científica que analizar, cuándo comenzar con la aplicación de esta dosis”. A su vez detalló que “hay que ver cuáles son los grupos prioritarios y las vacunas que se van a utilizar”.

Niños

Por otra parte, puso en relieve la vacunación en los niños, revelando que “ellos también se pueden infectar y trasmitir la infección, incluso complicarse, si bien es menos probable, siempre hay una posibilidad”. Además, apuntó que es una “población grande” que de no ser vacunada quedaría muy susceptible.

Recordó que al principio de la campaña de vacunación, este grupo etario no recibía la dosis y hubo un aumento importante de internaciones en los lugares donde no se han vacunado.

“No solo pensar en los niños, sino también en los demás, cuando más niños no vacunados hay, más posibilidad que el virus siga circulando”, aseveró.

Además, advirtió que “hoy día el Omicrón batió record en el mundo, hasta ahora no apareció una nueva variante, pero puede hacerlo si continua circulando el virus ampliamente y en los lugares donde hay bajo índice de vacunación”.

Enfatizando que “por lo tanto dejar una población sin vacunas, genera un mayor riesgo de circulación y de la aparición de una nueva variante, y así esto no termina nunca”.

En ese sentido, recomendó que “debemos completar el esquema de vacunas a todo el mundo, comencemos por nuestras casas”.

Situación epidemiológica

Bibolini, señaló, también, que aquí se da el mismo comportamiento que en Europa y Sudáfrica, deduciendo un pronóstico con “posibilidades de que esto cada vez vaya mejor”.

No obstante, fue cauto, y expresó que “no puedo asegurar, y decir que nos saquemos el barbijo, es imposible”. “Hay buen pronóstico en adelante, pero todavía no debemos aflojar, tenemos que seguir insistiendo en los cuidados”, manifestó.

De esta manera, atribuyó la actual situación epidemiológica a “una campaña de vacunación firme y fuerte”.

“Lo mejor de todo el país es Formosa, y me siento orgulloso de ser formoseño y formar parte de este equipo de trabajo que ha logrado resultados muy favorecedores”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print