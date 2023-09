Juliana Gattas revela su diva interior en su debut solista

La escena está completa y ella está lista para filmar su videoclip. Mientras se prepara a interpretar una canción de Billie Holiday, su casa se transforma en un set. Vestuario, make up, peinado -unas perlas en su cuello que dan el toque-, una pequeña Juliana Gattas respira diva, juega a ser una. Años después, con miles de discos vendidos, ícono de la música pop argentina y tras el éxito de Hotel Miranda!, esa misma chica también juega, pero ahora en su propia canción: “Maquillada en la cama”.

La cantante da sus primeros pasos como solista con el lanzamiento de su nueva canción, tema que adelanta su primer álbum. “El personaje de diva decadente es una cosa con la que coqueteo desde hace muchos años, siento que existen en mí las ganas de jugar y personificarla hace mucho tiempo. En Miranda! entra y sale, pero tiene otra lírica, adopta a otros personajes”, explica la también actriz.

Maquillada y arreglada –con un cigarrillo en una mano y un trago en la otra– crea un contraste entre el brillo y glamour, con la decadencia y la soledad. “Me gusta mucho jugar a eso, me gusta mucho la música disco que tiene una letra triste. Entonces, ahí también se presta un poco el personaje del melodrama de la diva que se cree importante y le va todo mal”.

Casi como si trazara un paralelismo con el momento de mayor éxito en su carrera –Miranda! giró por Europa, planea hacerlo por Latinoamérica, agotó tres Gran Rex, cuatro Luna Park y cierra el año con un show en el Estadio Ferro – la canción también juega con la soledad y la tristeza que pueden aparecer en el éxito.

Fuera de esa oscuridad que retrata el tema, Juliana analiza este presente. “Me siento en el año en que se materializaron cosas que soñé mucho, durante mucho tiempo en mi vida. Siempre soñé tener este tipo de canciones donde pueda explorar un poco más este personaje, tan latente en mí, de mujer, de diva disco”. Además de disfrutar el éxito de Hotel Miranda!, la actriz terminó de filmar su primer personaje importante en una película, Los domingos mueren más personas, dirigida por Iair Said.

Pareciera un ciclo perfecto: “Maquillada en la cama” una la actualidad de Juliana Gattas con sus comienzos. Ahí está todo, el vestido que se ponía cuando cantaba jazz en su etapa previa a Miranda!, ropas que usó en shows, incluso cosas de su casa. “Es toda ropa mía y objetos míos, cosas de mi habitación -cuenta-. Quería darle mucho énfasis al proyecto personal, para que nadie pregunte: ‘Pero entonces, ¿se separan?’. No, es una cosa en paralelo que es muy yo. Cuando estoy vestida toda de negro en el vídeo, es el outfit que yo usaba para cantar jazz. Entonces participa ese personaje. Son todas prendas muy icónicas de mi vestuario, que es muy grande”.

Además, el video rinde homenaje a Las amargas lágrimas de Petra von Kant, una película de Rainer Werner Fassbinder, en la que la protagonista siempre está producida y mezcla el glamour y la sensualidad con la melancolía. Como extra, los maniquíes vivientes de la canción de Gattas dan un guiño al filme Mannequin, de fines de los 90.

Ese coqueteo, esas miradas: la idea de diva siempre estuvo presente, incluso en su niñez, cuando ya de chica se producía, jugaba y creaba sus personajes. “Siempre canté muy inspirada por Billie Holiday, una de mis cantantes favoritas. Ella se montaba un montón para los shows, entonces yo cantaba disfrazada ya desde chiquita. Me ponía perlas y trataba de generar una especie de show no tan musical sino más teatral, cinematográfico, un videoclip en vivo. Siempre me dieron muchas ganas de que suceda lo que está pasando, que sea tan importante ver cómo escuchar”, explica la cantante del dúo pop que forma con Ale Sergi.

A partir de entonces, Gattas empezó a recibir todo tipo de saludos, entre ellos de otra artista argentina: Lali. “Ella es hermosa, hace tiempo que le venía diciendo que tenía algo, pero no tuve oportunidad, se lo quería mostrar porque estuve con ella una vez en Madrid. Ahí me mostró canciones que todavía no habían salido de su disco y sabía que yo tenía esto que me re entusiasmaba, y cuando salió sentí muy genuina su reacción. Imagino que le agarro tipo: ‘¡Ah, era esto, era esto!’, subió un tuit, una story, me mandó un mensajito. La adoro, es ser humano de lujo. La re quiero, es lo más Lali”.

