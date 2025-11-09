Julieta Cardinali habló de su vínculo con Andrés Calamaro a 15 años de su conflictiva separación

Al iniciar cada fin de semana, Mirtha Legrand recibe a una variada selección de invitados en su icónica mesa de La Noche de Mirtha (El Trece), espacio en el que suelen salir a la luz tanto anécdotas de la farándula como charlas profundas y confesiones íntimas. En la última emisión, una de las protagonistas fue Julieta Cardinali, quien volvió a estar bajo el reflector mediático al sincerarse frente a las cámaras sobre su relación actual con Andrés Calamaro, el músico con quien trazó una historia de amor, un matrimonio breve, una hija, Charo, y un divorcio cargado de tensión.

El momento sucedió cuando Mirtha, siempre atenta y punzante, decidió preguntar sin rodeos: “¿Y con Calamaro te ves?”, consultó la diva. Julieta no dudó en responder con un simple pero contundente “no”. El estudio se llenó de murmullos y la conductora, lejos de quedarse en la superficie, repreguntó: “¿Mala relación?”. Cardinali, sin rodeos pero sin caer en el detalle innecesario, soltó un “sí”.

Legrand intentó avanzar buscando la raíz del conflicto y, haciendo alusión a versiones mediáticas y rumores de la época, fue directa. “¿Te fue infiel?”, preguntó, recordando el fin de la relación y el comienzo, pocos meses después, del romance de Calamaro con Micaela Breque, con quien el cantante terminó casándose en enero de 2025. Cardinali fue categórica en su respuesta: “No, no tengo idea. No sé. Ya pasaron muchos años. Me separé hace más de 15 años. No, la verdad es que yo no hablo de él porque ya pasó a ser la intimidad de mi hija”.

El trasfondo de la relación entre Cardinali y Calamaro recobra intensidad cuando se recuerda la separación en 2010, apenas cinco meses después de haberse casado. La ruptura derivó no solo en un prolongado proceso legal por la manutención de la hija que tuvieron en común, sino también en un conflicto que, con el paso del tiempo, no encontró reconciliación ni regularidad en la dinámica familiar. La actriz recordó en más de una entrevista los desafíos que le tocó atravesar.

En su momento Cardinali fue tajante. “Andrés no ve nunca a Charo”, declaró en relación a la hija que comparten. La actriz compartió entonces el costado silencioso y extenuante de su maternidad: “Lo que más extraño de ser mamá es no tener días enteros de Charo porque nunca se va con el papá. No tengo nunca un día libre, soy mamá de lunes a lunes. Nunca jamás ve a su papá. Contarlo sería meterme en la intimidad de ella. La realidad es que cualquier mamá separada los fines de semana descansa porque su hija se va con el padre. No es mi caso”, contó en una entrevista con la revista El Planeta Urbano.

El conflicto también se profundizó a partir del abrupto final de la relación y el inicio casi inmediato de la historia de Calamaro con Breque. Cardinali se sinceró sobre sus sentimientos y los bajos después de la ruptura. “Pasé por momentos de gran oscuridad, no podía parar de llorar; estuve muchísimo tiempo encerrada en mi casa. La venganza es el primer instinto cuando alguien te hace algo malo, pero yo no quiero venganza en mi vida; quiero que las cosas malas queden atrás y trabajo para eso”, confesó años después, poniendo en palabras una vulnerabilidad genuina que pocas veces se animan a exponer en la industria.

Ante la repercusión pública que tomaron sus declaraciones sobre la relación con Calamaro y el rol del padre en la vida de Charo, Julieta, más tarde, decidió hacer una aclaración por X, previamente conocido como Twitter, minimizando la polémica y explicando que su sinceridad había surgido como respuesta a una “pregunta frívola” de la revista.

Lejos de los escándalos, Julieta eligió marcar los límites y priorizar el bienestar y la privacidad de su hija por sobre cualquier exposición mediática, repitiendo ante Mirtha y ante la audiencia que no hablará más sobre la intimidad de su familia, sin importar cuántos años pasen desde el final de su historia con Andrés Calamaro. Su testimonio, aunque breve, volvió a poner sobre la mesa las otras caras de los conflictos de pareja en el show business, donde los aplausos y las luces no siempre logran tapar el costo emocional de las rupturas y el largo camino hacia la reconstrucción personal y familiar.