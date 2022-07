Compartir

Julieta Cardinali y Luis Cantaluppi están atravesando una fuerte crisis de pareja y decidieron que lo mejor era separarse luego de cinco años de noviazgo. Dueña de un perfil bajo en los medios, la actriz había conocido al médico en la puerta del colegio de su hija Charo, fruto de su matrimonio con Andrés Calamaro, y en 2016 comenzaron a salir.

“No diría que es definitiva, pero por el momento están separados”, dijo la panelista Nancy Duré en la emisión del ciclo de espectáculos Intrusos (América) que contó con la conducción del periodista Luis Ventura, en reemplazo de Florencia de la V.

“Hasta el verano estaban muy bien. De hecho ella en todas las entrevistas que dio con motivo de la serie de Maradona, donde hizo de Claudia Villafañe, ella hablaba de esta relación y contaba que estaba muy contenta por no estar en pareja con una persona del medio”, agregó sobre la participación de la artista en la serie Sueño Bendito, que generó el enojo de Villafañe por los guiones e incluso una demanda judicial contra los productores de la ficción.

Luego, la panelista señaló que la actriz está bien a pesar del duelo y que “aparentemente no hubo grandes conflictos” que desencadenaron en la ruptura de la pareja. Por último, Nancy destacó que la separación entre Cardinali y Cantaluppi fue en buenos términos, ya que ambos se siguen siguiendo en las redes sociales. No diría que el cierre es definitivo, pero de momento están separados”, cerró la periodista.

En noviembre de 2021, en una charla con la periodista María Laura Santillán para Infobae por el estreno de Sueño Bendito, la actriz habló de Luis pero sin nombrarlo: “Es compañero, simple, es inteligente. Un montón de cosas y un montón de malas también (risas). Pero es un gran compañero”.

Además, explicó que no le gusta exponer su vida íntima en los medios “No es que vengo a la defensiva a las entrevistas. No es que no me gusta, me da fiaca, prefiero estar en mi casa, no tengo un ego enorme, soy muy reservada. Más que fóbica, soy reservada”.

Ese mismo año, la diseñadora había contado sobre el trabajo humanitario que estaba haciendo el médico durante la pandemia, cuando estuvo invitada al programa de Juanita Viale por la pantalla de El Trece. En ese momento, la conductora estaba reemplazando a Mirtha Legrand tanto en las emisiones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

“Con un grupo de médicos, mi marido empezó a pensar qué hacer para salir a ayudar y armó un grupo de terapistas itinerantes que iban por distintas partes del país a ayudar”, contó Julieta en el clásico ciclo de El Trece.

“Porque lo que pasó fue que (los médicos) se enfermaban, caían en terapia intensiva y no se sabía bien al principio que se tenía que hacer, entonces una vez que supieron, empezaron a ayudar en diferentes partes del país”, aseguró. También manifestó que Luis formó parte del equipo de médicos que armó un tren itinerante que llevó medicina y vacunas a todo el país en pandemia.

