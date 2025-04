Julieta Díaz anunció su separación y contó si está dispuesta a conocer a alguien

Artista multifacética, cantante y actriz con probada calidad en diferentes ámbitos, Julieta Díaz supo mantener a lo largo de su carrera su vida sentimental al margen de su exposición. En su momento, contó al pasar que estaba en pareja con Gervasio Troche, un ilustrador a quien había conocido de manera virtual durante la pandemia. Y ahora, de un modo similar, anunció su separación en una entrevista radial.

Por estos días, Julieta forma parte de la cartelera del BAFICI como parte del elenco de Gatillero, donde interpreta a una temible jefa narco. Con esa excusa, le dio una entrevista a Catalina Dlugi para La Once Diez, y allí dio a conocer su situación sentimental, ante la consulta de la conductora sobre el “estado de su corazón”.

“Me separé hace diez meses y estoy muy tranquila. Con varios temas personales y cuidando mucho mi energía”, respondió la actriz, sin dar mayores precisiones, pero dejando en claro que su historia de amor había llegado a su fin.

En relación al futuro, aseguró estar “abierta a conocer a alguien” y explicó los motivos. “Para pasarla bien y acompañarse de esa manera más romántica, porque también tengo a mis amigos y a mis amigas, y sabemos que eso siempre funciona. Pero hay cosas que no ocupan los amigos y no es solo lo sexual, sino también otros espacios de intimidad de una pareja”.

En el mismo sentido, reflexionó sobre la importancia de no ponerle rótulos ni definiciones contundentes a las relaciones. “A veces es difícil armar una pareja, lleva tiempo, trabajo; y otras veces, el hecho de compartir algo con una persona se va transformando en otra cosa”, analizó. Y concluyó su exposición con una sonrisa: “Siempre siendo responsable, respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede. Ya tengo 47 años”.

La historia de amor de Julieta

Díaz y Gervasio Troche

La actriz hizo pública su relación durante su visita al programa PH Podemos hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, en septiembre de 2022. Durante la dinámica del punto de encuentro, cuando el conductor pidió que avancen aquellos que estaban enamorados, Julieta dio un par de pasos al frente y reveló su situación. “Estoy muy enamorada, y a veces la distancia es dura, porque capaz pasan dos o tres semanas que no nos vemos; pero viajo bastante seguido y nos llevamos muy bien, además de que tiene una relación hermosa con mi hija Elena“, señaló.

La protagonista de Asfixiados contó cómo se las ingeniaba para acortar físicamente esas distancias emocionales, en un romance que por ese entonces se acercaba a los dos años de duración. “Voy mucho a Rocha, estoy muy enamorada de Uruguay. Y la verdad es que estoy muy feliz porque es un compañero muy hermoso el que tengo ahora”.

Unos meses antes, lo había presentado en sociedad en sus redes con una selfie en la playa y una dedicatoria romántica. “El amor madura de adentro para fuera. Siempre”, escribió.

El comienzo de su historia de amor es una postal de los años de encierro: “Cenamos haciendo videollamada porque, además, nos conocimos en la cuarentena. Entonces, empezó medio así hasta que pudimos viajar. Me acuerdo de que a veces yo me ponía un vestido como si fuera una cita, pero a través del Zoom. Y en el final de la cuarentena nos conocimos”.

Julieta es mamá de Elena, de 10 años, fruto de su relación con el estadounidense Brent Federighi, con quien estuvo en pareja durante casi diez años. “Tengo un compañero de crianza que está muy presente”, le dijo a Catalina durante la entrevista, destacando la buena relación que tiene con el padre de su única hija.