Julieta González: “Hay que eliminar el ‘Modelo Formoseño’ que está escrito en la Constitución y fue la base ideología impuesta para garantizar la perpetuidad”

La abogada y periodista Julieta González, candidata a convencional constituyente por la lista «Formosa Avanza», plantea con firmeza que la reforma convocada por GildoInsfrán no busca mejorar la institucionalidad, sino garantizar su continuidad en el poder. «Esto no es una reforma, es una trampa», advirtió. «Lo que está en juego no es solo una reforma, sino que la Constitución sea una herramienta para blindar un régimen».

Julieta González no necesita demasiadas presentaciones. Joven, abogada, periodista, defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión, fue una de las pocas voces que se alzaron con fuerza cuando el régimen de Gildo Insfrán reprimía manifestaciones, silenciaba medios y perseguía opositores. Incluso fue detenida y golpeada brutalmente por hacer su trabajo: contar la verdad y exponer la corrupción. Hoy, como candidata a convencional constituyente por el sublema «Formosa Avanza», lista que encabeza Marcelo Ocampo, redobla su compromiso con una premisa clara: eliminar definitivamente el Modelo Formoseño del texto constitucional.

El término «plasmar el Modelo Formoseño»ya está en el preámbulo de la Constitución provincial. “No hay que ampliarlo: hay que sacarlo” señaló Julieta y agregó, «El problema no es solo la reforma. El problema es que ya en las reformas anteriores impusieron la doctrina del Modelo Formoseño dentro de la Constitución. Esa es la matriz del autoritarismo formoseño que convirtió a la perpetuidad en el poder una política de Estado. Y hay que borrarla».

González apunta directamente al núcleo de la estrategia oficialista, que convoca a una nueva reforma constitucional luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que puso fin a la reelección indefinida. Pero, según advierte, el oficialismo buscaría reinterpretar ese fallo para considerar el nuevo texto como un «borrón y cuenta nueva» que habilite nuevamente a Insfrán a postularse, como si nada hubiera pasado.

«No es solo un modelo de gobierno: es un modelo de sometimiento. Y está en la Constitución.»

«Quieren usar esta reforma para resetear el conteo de los mandatos y convertir los 40 años de Insfrán en una hoja en blanco. Es insultante. Y además quieren consolidar en el nuevo texto lo peor de este sistema: la doctrina del Modelo Formoseño como base ideológica del Estado.»

Desde la oposición, «Formosa Avanza» propone una reforma con sentido inverso: no ampliar el poder, sino limitarlo, y eliminar todo concepto que contradiga el sistema republicano. González lo dice sin rodeos:

«Una Constitución no puede ser un manifiesto político. Mucho menos uno que garantiza la perpetuidad. El artículo que habla de ‘plasmar el Modelo Formoseño’ es un monumento al adoctrinamiento. Esa frase debe desaparecer.»

Reforma, pero para democratizar

A diferencia de otros sectores, la fórmula Montoya-González propone ir a fondo: utilizar la misma herramienta que el oficialismo pretende para eternizarse, pero con el fin de democratizar, sanear y reconstruir la institucionalidad destruida.

«La reforma que nosotros proponemos es para establecer límites claros: fin a la reelección indefinida, fin a la Ley de Lemas, fin a los nombramientos a dedo en la justicia, fin al uso político de los recursos del Estado. Garantizar la transparencia y el límite al poder, el acceso a la información pública. Y, garantias de estabilidad para los empleado públicos, para los vecinos, los emprendedores y el sector productivo».

González es enfática al marcar que esta elección es un punto de inflexión:

«Lo que está en juego no es solo una reforma. Es si seguimos naturalizando que la Constitución sea una herramienta para blindar un régimen, o si la recuperamos como contrato social de libertad, igualdad y justicia.»

Con una trayectoria forjada en la denuncia, el periodismo y la calle, Julieta González se planta como una de las voces más firmes contra el intento de Gildo Insfrán de manipular la Constitución para mantenerse en el poder. Su mensaje es simple, pero urgente:

«El Modelo Formoseño ya está en la Constitución. No alcanza con decirle basta: hay que borrarlo.»