Julieta Nair Calvo anunció su embarazo: el momento en que se enteró con su pareja

Compartir

Linkedin Print

La actriz espera su primer hijo con el empresario Andrés Rolando. Lo dijo en la pista de ShowMatch cuando explicó los motivos por los que decidió abandonar La Academia. Quién será su reemplazo.

“Tengo la boca completamente seca de los nervios, pero voy a intentar hablar un poquito”, dijo Julieta Nair Calvo anoche en la gala de La Academia antes de anunciar su renuncia al certamen de ShowMatch. “A mí me pasa igual que a Marcelo (Tinelli): tengo un poco de tristeza por tener que dejar el certamen por otro proyecto que quizá sea el proyecto de mi vida”, agregó luego de bailar junto a Rocío Igarzábal y Gonzalo Gerber.

Visiblemente emocionada, y con su pareja a un costado de la pista, la actriz anunció que está embarazada, esperando su primer hijo fruto de su relación con el empresario Andrés Rolando. “Hace mucho estoy esperándolo, así que estoy muy contenta de poder comunicar acá que se viene un o una mini Juli”, celebró y contó cómo transitó los primeros meses de gestación durante su participación en el certamen: “Estoy muy agradecida de haber pasado por acá, que hacía muchos años que lo tenía pendiente. La pasé increíble. Estos últimos meses estuve cuidándome mucho acá en la pista de no caerme, no tropezarme, de no hacer trucos muy arriesgados, pero igual quería estar”.

“Gracias a mi equipo que son lo más de lo más. El otro día escuchaba que alguien decía que en los grupos siempre hay algún conflicto, pero juro que en el mío no. Siempre los tres para adelante, con amor. Este último tiempo en el que me sentía medio mal en casa, y no tenía ganas de ir a ensayar, iba y a los cinco minutos ya me sentía tentada de risa y me subían muchísimo la energía”, destacó sobre su coach, su bailarín. Además, anunció que su reemplazo será la ex Casi Ángeles que estuvo como invitada a la gala del lunes por la noche.

Luego de anunciar la feliz noticia en la pista de ShowMatch, Julieta Nair Calvo habló con Teleshow y contó detalles del momento en que se enteró que estaba embarazada. Aquel día estaba acompañada por Andrés. “Ni lo puedo describir, fue un torbellino de emociones. Nos enteramos juntos, me hice el test y se lo dije. Fue un momento de mucha felicidad. Tardás un poquito en caer. Estamos muy felices”.

Después de aquella prueba realizada en su casa, la actriz se hizo los estudios médicos de rutina y, junto a su pareja, decidió esperar un tiempo para anunciarlo en su familia. “Lo contamos cuando estaba un poquito más asegurado”. Y con respecto a que no se filtrara la noticia en los medios ya que ella quería ser quien lo contara, Julieta detalló que le pidió Ángel de Brito -jurado del certamen y conductor de Los Ángeles de la Mañana- que no lo hiciera público. “Me dijo que me lo iba a guardar y así fue. Buena onda, por suerte”, destacó sobre el periodista.

“Ahora, a disfrutarlo. A ver qué me pide el cuerpo”, agregó quien todavía no sabe el sexo del bebé que está esperando.

Por su parte, destacó que hay un dejo de tristeza en su partida de ShowMatch, pese a la enorme alegría de tener que hacerlo por su embarazo. “Es todo muy emocionante. Además del bebé, dejar el programa que me ha dado mucha felicidad en estos últimos meses en donde por ahí el trabajo era escaso para muchos artistas”, señaló sobre la situación que atravesó la industria por la pandemia del coronavirus.

Más tarde, la actriz compartió en las redes sociales algunas tiernas fotos con su pareja y su panza de embarazo. “La vida se puso toda de colores. Uno de mis mayores sueños se está haciendo realidad”, escribió a sus dos millones de seguidores de Instagram, a quienes les “presentó” a su pollito, según el emoji que eligió.

“En cuanto pueda empezar a bajar a palabras todo lo que siento, voy a hacerlo. Para no olvidarme nunca esta sensación de magia en el aire permanente. Ahora sí, al infinito y más allá. Amor, esta aventura no podría ser sin vos. Te amo”, agregó.

Rolando, por su parte, también compartió una foto junto a la actriz y expresó su felicidad en sus redes sociales. “¡Estamos embarazados!”, anunció en mayúsculas y agregó: “El sueño de mi vida se está cumpliendo y lo único que puedo decir es gracias. Gracias a la vida por este milagro y gracias a vos, mi amor, por dejarme ser parte de esto, por ser tan buena y tener un corazón tan generoso. Si de algo no tengo dudas es de que vas a ser la mejor mamá del mundo. Esa es mi mayor seguridad y tranquilidad. Te amo con el alma y sos mi equipo para siempre”, le dedicó el romántico posteo a la actriz.

También le agradeció al apoyo a su familia. “Gracias también a la abuela, que es siempre incondicional conmigo. Sabés lo que te quiero, ma, y no hay forma de que tu niet@ no te ame con locura. A los tíos, abuelos, tíos/amigos, primos… A todos gracias por querernos tanto. Acá te esperamos hij@, con las ganas de que seas la persona más libre, feliz y amada que exista. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo”, concluyó Andrés Rolón en su cuenta de Instagram.

Compartir

Linkedin Print