La vida de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando cambió por completo luego del nacimiento de su primer hijo, Valentino. La pareja cumplió su sueño de tener una familia y está atravesando un momento muy especial, después de tres año de relación amorosa.

La actriz suele compartir imágenes y videos sobre su vida personal en sus redes sociales. Recientemente, decidió contestar algunas de las consultas que le hicieron sus seguidoras. “¿Cómo vas con el posparto?”, le consultó una usuaria. “Voy de a poco. Con paciencia. Los primeros días son más difíciles pero después afloja”, contestó la exparticipante de ShowMatch (El Trece).

Luego, la artista agregó: “Cada cual tendrá su experiencia y entiendo que para algunas será mejor que para otras pero todo pasa y tener a tu bebé con vos todo lo cura”. Además, otra seguidora le preguntó: “Juli, contanos cómo llevás la maternidad…”. A corazón abierto, respondió: “Un amor que no sabía que existía. A veces, aparecen miedos… Pero estoy acompañada y vamos mapaternando con todo el amor que tenemos”.

Cabe recordar que a fines de septiembre pasado Julieta renunció a La Academia (El Trece) el mismo día que reveló que estaba en la dulce espera. “Hace mucho estoy esperándolo, así que estoy muy contenta de poder comunicar acá que se viene un o una mini Juli”, anunció en aquel entonces, cuando todavía no sabían el sexo del bebé. “Ni lo puedo describir, fue un torbellino de emociones. Nos enteramos juntos, me hice el test y se lo dije. Fue un momento de mucha felicidad. Tardás un poquito en caer. Estamos muy felices”, comentó.

Desde que dejó el ciclo conducido por Marcelo Tinelli se concentró en disfrutar del embarazo y aprovechó para concretar unas ansiadas vacaciones a Málaga. Justo antes de las fiestas, había publicado la particular y emocionante ecografía que se hizo para ver por primera vez el rostro de su hijo. “Anoche vivimos una de las experiencias más mágicas de la vida: conocimos la carita del pollito junto a nuestra familia. Fue maravilloso poder compartirlo con nuestros seres queridos y saber que este recuerdo nos va a quedar para siempre. Y además les quiero contar: vamos a tener un varoncito. Me explota el corazón de amor por mi gordito mágico”, había expresado en ese entonces.

Finalmente, el 19 de marzo Nair Calvo publicó un video en sus redes para anunciar el nacimiento de Valentino. “Y deberás amar, amar, amar hasta morir, y deberás crecer sabiendo reír y llorar, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma, de tí saldrá la luz, tan sólo así serás feliz’, la vida nunca tuvo tanta magia como hoy, nuestro mundo se puso de todos colores”, expresó la actriz, junto al fragmento de la canción “Quedándote o Yéndote”, de Luis Alberto Spinetta.

“GRACIAS nos queda chico. Todo el equipo que nos contuvo con abrazos palabras y miradas desde el primer minuto, por recibirnos con tanta calidez y hacernos sentir como en casa”, agregó. También le dedicó una especial confesión a su pareja: “Y a vos mi amor, Andrés, no podría ni haber soñado un mejor compañero para esta aventura. Tus palabras al oído en ese momento me las quedo tatuadas en el corazón”.

