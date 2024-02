Julieta Poggio de Gran Hermano confirmó que tuvo una relación con Marcos Ginocchio

Julieta Poggio asiste a un evento y habla frente a las cámaras sobre los rumores de romance con su excompañero de reality Marcos Ginocchio. Es que desde que se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano, los fanáticos los shippearon (incluso unieron sus nombres y crearon Marculi) motivados por la buena amistad que generaron allí.

Por ese entonces, la actriz y bailarina estaba de novia con Lucca Bardelli y quien resultó ganador del certamen tenía una relación que resolver una vez que terminara su participación. Ella se separó poco tiempo después de que terminó el programa más visto de la televisión argentina, y él nunca habló de su vida privada, pero se supo que intentó retomar aquella relación aunque no duró.

Una vez que los dos estuvieron solteros, los rumores de romance crecieron de manera exponencial. Compartieron eventos, fueron contratados por distintas marcas para realizar acciones en conjunto, y demás. Y en cada oportunidad que se les preguntaba al respecto, ellos negaban cualquier tipo de romance y se limitaban a hablar de una relación de amistad.

Hasta que en noviembre del año pasado, cuando le consultaron a Julieta Poggio por la posibilidad de que Marculi sea real, dejó la puerta abierta. “Y nunca se sabe… Es la primera vez que tiro esa”, dijo frente a las cámaras de El Debate del Bailando, por América.

Esa declaración pública, generó más expectativa sobre su relación. Y dejó entrever que todo iba bien entre ellos, camino a la confirmación. En tanto, Marcos siempre fue más cauto a la hora de referirse a ella: más de una vez se limitó a aclarar que mantenían una linda amistad, aunque los rumores cada vez los relacionaban más. Incluso desde su círculo íntimo filtraban a la prensa que mantenían un romance oculto ya que primero querían probar lo que sucedía entre ellos, si había sentimientos y si perdurara. Recién luego, tenían intenciones de blanquearlo públicamente.

Febrero 2024.

La confirmación de un amorío nunca llegó. Es decir que la relación parece que no avanzó como ellos hubieran querido, pero al menos lo intentaron. Y así lo dejó en claro la propia Julieta, quien en las últimas horas volvió a ser abordada por las cámaras del ciclo que conduce Denise Dumas por la pantalla de América.

“No, ya está. Se murió”, fue tajante la actriz cuando le consultaron por aquella relación. Y agregó que si bien el amor no duró, ambos decidieron mantener la amistad que nació en la casa más famosa del país. “Lo que sigue es la amistad. Ya está”, aclaró y agregó que “terminó todo bien” entre ellos.

Por su parte, al ser consultada sobre los motivos por los que el vínculo no prosperó, Julieta no quiso ahondar en demasiados detalles. “Lo que pasó fue.. nada.. una linda amistad, como siempre”, sostuvo y agregó: “Una amistad y una linda relación”.

Semanas atrás, y aunque el affaire nunca se confirmó, un posteo de la actriz había despertado versiones de ruptura con Marcos, a quien dirigió un contundente mensaje a través de sus redes sociales. Aunque, claro, aquella vez no lo mencionó.

“Demasiado hermosa para ser un secreto, y, si no te presume, estás soltera, reina”, fue la frase que Poggio compartió en su Instagram.