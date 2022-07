Compartir

La conductora de Es por ahí se refirió a las prácticas como pai umbanda que le realizó Claudio Contardi, el padre de sus hijos, con quien mantiene una batalla legal

Al anunciar su divorcio de Claudio Contardi en noviembre de 2019, Julieta Prandi denunció al empresario por violencia verbal y psicológica, tras diez años en pareja. En los últimos tiempos, cobró estado público su batalla judicial que involucra a sus hijos Mateo y Rocco y en diferentes oportunidades la modelo relató los hechos de violencia y las estafas que padeció del empresario. Y en las últimas horas, hizo referencia a ciertas prácticas macabras vinculadas a su exmarido.

El tema surgió durante una charla en Es por ahí, el magazine que conduce en las mañanas de América. Luego de un informe sobre un nuevo episodio en la conflictiva batalla judicial que Cinthia Fernández mantiene con Matías Defederico, y tras la denuncia de la bailarina sobre una práctica de magia negra contra su abogado, su compañero en la conducción, el Tucu López le dio pie para que relatara su historia.

“Vos habrás sufrido, no sé si este tipo de macumbas, pero haber pasado tanto tiempo con alguien con esas energías…”, presentó el conductor para que la modelo cuente su experiencia en primera persona durante su relación con Contardi. “Entiendo un montón porque lo padecí mucho tiempo. Constantemente lo padezco y recibo este tipo de cosas. Sí, sé lo que es”, aseguró con firmeza.

“¿Vos te enteraste mucho después de que él era pai?”, interrogó su compañero Guido Zaffora. “Sí. Lo que pasa es que las personas que se dedican a esto cobran poder con tu miedo. Se alimentan de tu miedo. Entonces, primero tienen gente a su cargo. Van amenazándote con lo que pueden hacer, y he visto muchísimas cosas. Y esto es la nada misma, porque en realidad se usan muchos animales para hacer trabajos”, agregó la modelo que logró rehacer su vida y actualmente disfruta de su relación con Emanuel Ortega.

“¿Vos recibiste animales de sacrificio? ¿Te hizo trabajos con eso?”, pregunto incrédulo Gustavo Grabia. Sin querer dar demasiados detalles, y sin nombrar a su ex, la conductora aseguró haberse encontrado con animales muertos dentro de su casa. “Estando yo lo supe y, justamente, también se aletargó mi ida de casa por tantas amenazas que tiene que ver con eso”, aseguró.

A continuación, Prandi profundizó en las prácticas de las que fue testigo. “En el catolicismo tenemos un montón de santos y a cada uno se le pide algo. Lo mismo del otro lado, se pueden pedir cosas buenas pero por lo general lo utilizan para mal. Vi cosas como para hacer una película si quiero”, afirmó. Y luego contó hizo para salir de la situación. “Te tenés que limpiar, hay personas que se dedican a eso. Vas aprendiendo a medida que te van pasando cosas”.

Por último, la conductora relató otros detalles escalofriantes: “Pregunten en la seguridad de los cementerios la cantidad de gente que va a la noche a matar animales. Porque trabajan con los muertos, de ahí sacan los huesos, cráneos”, señaló ante el estupor de sus compañeros. Y concluyó: “Tienen sus ‘hijos de religión’, es un mundo oscuro y turbio que no tenés ganas de entrar ”.

Cabe recordar que, tal como le contó Julieta a Alejandro Fantino en una entrevista que dio para Intratables en diciembre del año pasado, Contardi le estaría adeudando más de tres millones de pesos por alimentos. Por otra parte, la modelo logró que sus hijos fueran escuchados la jueza Marcela Silvia Rama, que en en el mes de febrero tomó el caso, para que no se los obligue a ser revinculados con su progenitor. En el mes de marzo, en tanto, la Cámara de Apelaciones revocó un fallo que la había eximido de pagar una multa por hablar públicamente de su ex, por lo cual Pandi tiene prohibido manifestarse sobre este conflicto en los medios.

