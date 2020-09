Julieta Prandi: “Perdí el esfuerzo económico de mi carrera, tuve que empezar de cero”

Compartir

La actriz habló de su conflictiva separación de Claudio Contardi, a quien había acusado por violencia de género. “Fue muy duro tener que dejar mi propia casa, con dos hijos”, explicó. A fines de agosto consiguió el divorcio.

Octubre de 2019: Julieta Prandi decide contar públicamente una verdad que había callado durante mucho tiempo. Fue entonces cuando –en una charla exclusiva con Teleshow– habló por primera vez sobre sus años de violencia psicológica, engaños y sometimiento junto a su ex marido, Claudio Contardi, el padre de sus hijos (Mateo, de 9 años, y Rocco, de 4). Lo denunció ante la Justicia por violencia familiar, con intervención del Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro.

“Él (por Contardi) se quedó en esa casa cuando me fui en febrero (de 2019) y esta mujer –Cynthia– resulta que vive ahí desde el mes de marzo. Es su pareja, pero a Mateo lo hacían decirme que era la niñera. Además, ella tiene una nena de doce años que comparte habitación con Mateo. Hay cuatro habitaciones en la casa, pueden tener un cuarto cada uno en el peor de los casos, pero los hacen compartir”, contó esa vez.

Hoy, casi un año después, Julieta explica que dio “toda la vuelta”, buscando dejar aquello definitivamente atrás. “Desde el 28 de agosto estoy legalmente divorciada. No le debo nada a nadie, al contrario. Me queda toda la parte de litigio de división de bienes y recuperar lo que era mío. Y millones de cosas más que (con Contardi) no vamos a estar de acuerdo”, le explicó la actriz a Jey Mammón en su ciclo Estelita en casa, por América.

Incluso, en mayo Prandi recuperó la casa, luego de un fallo judicial. Al volver, la encontró “devastada y vacía”. Porque no le resulta sencillo dar vuelta la página. No podría ser de otra manera. “Me costó muchísimo entender que había perdido el esfuerzo económico de mi carrera. Perdí muchísimo. Fue muy duro tener que dejar mi propia casa, con dos hijos, y empezar de cero. Fue volver a nacer porque pasé situaciones espantosas, de violencia, de maltrato emocional, psicológico y económico”.

Sin embargo, se siente orgullosa de sí misma: “Había que hacerle frente a (todo) eso, y lo sigo haciendo. Y me hago cargo absolutamente de todo. Y me siento una mujer recontra fuerte y poderosa”, le dice a Jey.

En esa entrevista con Estelita también hubo momento para una charla más distendida. Así fue como Prandi, gran protagonista de una época en que las modelos buscaban a los codazos su lugar en lo más destacado de las pasarelas (contemporánea de Nicole Neumann y Pampita Ardohain, por ejemplo), hizo una distinción: pese a todo, se inclina por el clima en el back de un desfile antes que por lo que se vive en los pasillos de un teatro o un estudio televisivo.

“Es mejor compartir un camarín con una modelo que con una actriz. Conocí buena gente en los dos lados, pero me he cruzado con más gente complicada en la ficción: hay personas con las que compartís un set de grabación, y te pasan por al lado y no te saludan”, dijo, a modo de ejemplo, quien supo destacarse en el recordado ciclo humorístico Poné a Francella.

Surgió un nombre: Flor Torrente. En el verano, las dos formaron parte de una obra en Carlos Paz, Atrapados en el museo. Y no se llevaron nada bien. Julieta lo admite: “Con Florencia no pegamos tanta buena onda y tuvimos una serie de malentendidos que no se aclararon a tiempo. Cuando estás conviviendo dos meses y medio, y las cosas no se hablan y se dan como entendidas, se produce una vibra rara”.

Sin embargo, destaca que con la actual participante del Cantando 2020 pudo superar esa instancia: “Lo hablamos. Y nos dimos cuenta de que fuimos dos pelotudas”, se sinceró Prandi.