Julieta Prandi y Emanuel Ortega se mostraron por primera vez en público

Los novios fueron abordados por Intrusos durante el estreno de Perdidamente, y se refirieron a la batalla legal entre la modelo y su ex.

En octubre del 2020, durante su visita a Polémica en el bar, Julieta Prandi confirmó un rumor que se esparcía por los rincones de la farándula: su relación con el cantante Emanuel Ortega. Desde entonces, compartieron en sus redes sociales algunos momentos de su intimidad, desde bromas de entrecasa, pasando por festejos de cumpleaños y unas vacaciones en la provincia de Córdoba. En el medio, tomó estado público la disputa legal de la modelo con su ex marido, Claudio Contardi, el padre de sus hijos Rocco y Mateo.

En casi un año, la pareja nunca se había mostrado públicamente hasta ayer a la noche. Juntos, fueron al Multiteatro a ver el estreno de Perdidamente, la obra donde actúa Julieta, una de las hermanas del cantante. Allí fueron abordados por la cámara de Intrusos, en la que se transformó en su primera entrevista como pareja. “¿Cómo te llevas con la exposición pública?”, le preguntó el cronista Gonzalo Vázquez iniciando el primer intercambio de guiños entre los novios.

“Le encanta”, apuntó la conductora con ironía. “Son los líos en los que me metió ella”, respondió el cantante en el mismo tono, para luego ponerse serio: “Está todo bien, lo tomo con naturalidad, aunque no hay que naturalizar. No es una exposición a la que uno se tenga que acostumbrar cien por ciento. Se lleva como se puede, tranquilo”, corrigió

Y cuando el cronista le preguntó si valía la pena la exposición ante la relación, retrucó galante: “Es un precio muy bajo que pagar”. Con amor en su mirada, Julieta agregó: “Estoy muy feliz, encontré el compañero que tanto quería encontrar. Estoy muy bien, muy enamorada. Y no quiero hablar más porque lo incomodo”, continuó la modelo abrazando a su pareja. “No estaba en mis planes, pero estas cosas pasan y se vive el momento con mucha felicidad”, apuntó él respecto al inicio de la relación, y ambos coincidieron en manifestar su rechazo cuando el notero preguntó si pensaban en el casamiento.

En tono más serio, Julieta se refirió a la disputa legal que mantiene con su ex marido, con denuncias cruzadas ante la Justicia. “Está todo igual, no hay ningún avance. Están los abogados trabajando en lo civil y en lo penal y tarde o temprano se hará justicia y supongo que se devolverá todo lo que no le pertenece a otras personas”, señaló la conductora de Sarasa y recibió el apoyo contundente de su novio. “Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella. Que de a poquito vayan desapareciendo este prototipo de hombres que tan mal nos dejan parados en el mundo”, expresó el intérprete de “Timidez”. Para rubricar sus palabras, Prandi cerró con “Ahora estoy con un hombre de verdad”.

A principios de febrero, Prandi denunció a su ex pareja por el abandono de sus hijos en la vía pública; y se animó en los medios a hablar sobre el calvario que sufrió durante su matrimonio con Contardi, con quien se casó en octubre del 2011, se separó a principios del 2019 y logró divorciarse en noviembre de ese año: “Este señor me robó 20 años de trabajo. Me estafó y me amenazó de muerte”, relató Julieta, que decidió mediatizar su caso, además de para acelerar la intervención de la Justicia, para alentar a otras mujeres que pasan por situaciones similares. “Siento que no me quedó otra que hablar. Tengo que aprovechar. Porque soy la voz de miles. Hay casos horrorosos y la Justicia conmigo todavía no hizo nada”, lamentó.

En diálogo con Viviana Canosa, Julieta recordó cómo empezó el sinuoso camino judicial con su ex marido: “El año pasado yo denuncié que mis hijos son normalmente un par de paquetes que andan a la buena de Dios. Ellos tenían que referirse a mí como la putita y la tilinga, por pedido del padre. Esa es la denuncia anterior. Pero después hay un tema que tiene que ver con corrupción de menores. No puedo entrar en detalles, por la privacidad de mis hijos”, señaló en el programa Viviana con vos donde recalcó que pidieron la recusación del juez de menores Hernán Lázaro, del Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. “Tengo que pedir permiso para vivir en mi casa, con mis hijos. El señor (por su ex marido) no paga alimentos, me denuncia por impedimento de contacto y me mandan el patrullero”, señaló Prandi con indignación, y agregó: “Mis hijos no quieren ver a su padre”.

En otra entrevista concedida a Telenoche, Prandi dio un detalle estremecedor de la relación. Contó que su ex la alejó de sus padres, con quienes estuvo cuatro años sin hablar, y además no la dejaba ir a comer afuera con amigas. Incluso, recibió amenazas. “Me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre, no me dejaría un sólo hueso sano. Llegué al punto de estar presa en mi casa”. Y finalizó: “Me dijo: ´Vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona´. Creo que el poder que me dio ser una figura pública y tener un micrófono, es mi seguro de vida. Si no hubiese sido público el caso y vos no supieras de mi existencia, o todos los que están viendo esta entrevista, soy un número más”.

