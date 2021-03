Julieta Prandi: “Yo no tengo de rehenes a mis hijos, ellos no quieren ir con el padre porque le tienen miedo”

Compartir

La conductora aseguró que respeta la voluntad de los menores y uno de ellos declarará esta semana en el Juzgado. Su ex, Claudio Contardi, la denuncia por impedimento de contacto

Julieta Prandi y Claudio Contardi se divorciaron en medio de un escándalo, luego de diez años de matrimonio. La modelo denunció al padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco, por violencia familiar en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro. “Ya estás vieja, vos qué vas a hacer sin mí… si no servís para nada”, aseguró –en una entrevista con Teleshow– que él le gritaba durante su relación, en la que sufrió violencia psicológica, engaños y sometimientos.

En la Justicia, la conductora del ciclo radial Sarasa de La 100 solicitó que se suspenda el régimen de visitas por algunos graves episodios que ocurrieron, como cuando denunció que Contardi abandonó a sus hijos en la puerta de su casa “como bolsas de basura”. Al no dar lugar a su pedido, Prandi decidió que los pequeños no sigan viendo al padre y fue acusada por impedimento de contacto.

Este martes en el ciclo Hay que ver, conducido por José María Listorti y Denise Dumas, estaban debatiendo sobre este caso cuando recibieron el llamado de Julieta para aclarar algunas cuestiones: “Me llegó una información que estaban dando una información equivocada. Con tanta liviandad están hablando de algo que no están entendiendo. Yo no tengo de rehenes a mis hijos, mis hijos no quieren ir con el padre porque en este momento le tienen miedo. Mateo está esperando poder declarar las cosas que le pasaron bajo la tutela de su papá”.

Luego, la conductora aclaró: “No los mandé al colegio porque el padre se presentó en horarios que no correspondían para retirarlos. Mateo no quiere ir con su papá porque le tiene miedo. Hasta que Mateo no sea escuchado… yo soy una madre que protege a sus hijos”. También relató otro episodio que ocurrió con los chicos bajo la tutela del empresario: “El padre los dejaba con una niñera en el shopping toda la tarde deambulando y él se iba. Los dejaba dando vueltas y los chicos venían muy cansados. Ellos no querían ir porque los dejaba girando en el shopping”.

Por otra parte, aseguró que inició una causa penal en agosto del año pasado por “hechos muy graves que ocurrieron cuando el padre dejaba (a los niños) en la casa con otras personas”. Además, explicó que en dicha causa hay otra persona que está involucrada, pero Contardi igualmente es “responsable” porque el episodio ocurrió mientras él estaba como encargado de cuidar a los niños.

Durante la entrevista en el programa de El Nueve, la novia del cantante Emanuel Ortega explicó por qué decidió recusar al juez Lázaro, que lleva adelante la causa civil: “Lamentablemente lo recusamos porque estaba desoyendo a los menores y a todos los pedidos de cuidado que yo estaba pidiendo en reiteradas oportunidades”.

Por último, enumeró algunos de los motivos por los que considera a Contardi como “un padre abandónico”: “Es un padre que no paga alimentos, no cuida a sus hijos, los deja en manos de otras personas, que los abandona en la vereda de una casa, que los deja en un shopping con otra persona, que les pasa algo grave en su casa y él no está”.

