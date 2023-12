Julieta Puente abrió su corazón al contar su lucha contra los trastornos alimenticios

Julieta Puente trabaja como periodista, conductora, influencer y personal trainer. Se especializa en motivar a las mujeres a entrenar y trabajar el amor propio. Ella tiene una comunidad de casi un millón de seguidores en las redes sociales que logró cosechar durante la pandemia cuando empezó a transmitir en vivos sus entrenamientos físicos.

En su cuenta oficial de Instagram, aprovechó que se conmemoraba el Día Internacional de la lucha contra los Trastornos Alimenticios para dar su testimonio sobre los padecimientos que vivió al sufrir anorexia. A corazón abierto, dio su testimonio para dar a conocer su historia personal, expresar sus sentimientos y explicar cómo pudo salir adelante.

“En la calle me frenan cada vez más mujeres para agradecerme por los entrenamientos que les regalo. Y todas saben que el entrenamiento es la excusa, el medio para despertar. Es el momento en el que sanan, se sienten bien, se sienten lindas, más fuertes, y el único puente directo a una vida más saludable. Algunas se animan a preguntarme por qué hago esto o qué es lo que me motiva a mí tanto como para querer motivarlas a ellas todos los días”, aseguró Julieta y compartió varias imágenes diferentes para mostrar los cambios que tuvo su cuerpo debido a tener anorexia.

“Hoy se los respondo por acá: MI HISTORIA. Los trastornos de alimentación, (TCA) en mi caso anorexia, están muchas veces subestimados y desvalorizados. Me ha tocado vivir batallas duras en la vida. Sin embargo, afirmo con certeza que la más difícil y la que llevaré el resto de la vida es esta. De ahí nace mi fuerza. Mis ganas de ayudarlas. Mis ganas de demostrarles que, la misma Shulai de la primera foto, que estaba triste, que se miraba al espejo y automáticamente iba a lastimarse la cabeza contra la pared, la que se estaba quedando sin músculos, sin pelo, sin fuerza para vivir, es la misma que hace un mes se subió al escenario de un Luna Park e hizo historia siendo la primera mujer argentina en hacer un Luna de movimiento”, señaló con orgullo.

“¿Cómo no voy a querer motivar a otras mujeres? Con el TCA se aprende a vivir, ¡y yo quiero que lo logren todas porque mi vida cambio tanto que necesito ayudarlas!! Lo que no te cuentan es que no siempre se esta tan bien como una desea”, manifestó Puente.

“Pero hay dos cosas que tenés que saber: PODÉS ESTAR MUCHO MEJOR de lo que estás hoy, porque claro que se puede salir adelante. Y la segunda, cada uno encuentra su manera y sus métodos, a su tiempo, de a poquito, con mucha paciencia, amor propio y un entorno que te potencie, para encontrar esa paz que no existe en tu cabeza cuando estás transitando el trastorno”, aconsejó la influencer.

Por último, aprovechó para dar un mensaje esperanzador a todas las personas que en este momento atraviesan una batalla contra los trastornos alimentarios: “Si yo pude salir de ese calvario, reinventarme, y llegar a un Luna Park, quiere decir que vos también vas a poder hacerlo. Porque entre vos y yo no hay ninguna diferencia. Solo años de mucho trabajo, amor propio, caídas y recaídas, pero mucha fuerza para levantarme y volver a intentarlo. No tengo dudas de que vos también podés hacerlo”.

En diálogo con Teleshow, Julieta había expresado su alegría por los resultados obtenidos en esa histórica presentación en el Luna Park: “Mejor de lo que imaginaba, porque lo que yo hago tiene esa cuota de espontaneidad, de ser genuina. Se me van todos los nervios cuando salgo al escenario y te juro que es la primera vez que hice un Luna Park, pero me sentí como si hubiera hecho 20 de la comodidad que manejaba. Me acordaba mucho, mientras estaba arriba del escenario, cuando hacía los cardio de la felicidad en el living de mi casa”.