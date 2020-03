Julio Buffarini reveló la premonición de Riquelme al plantel de Boca antes de salir campeón de la Superliga

Compartir

Linkedin Print

Algo cambió en Boca desde que Juan Román Riquelme tomó las riendas del fútbol. Los astros se alinearon en el momento en que se puso el traje de dirigente y en apenas un puñado de partidos el equipo sumó otra estrella. El vicepresidente segundo mantiene un bajo perfil pero quienes trabajan con él dan cuenta de lo influyente que es.

“Lo que genera Román es algo único, me pasó cuando conocí a Messi o vi a Carlos (Tevez) por primera vez. Con la presencia nomás te intimida un poco”, expresó Julio Buffarini en diálogo con TyC Sports. Pero además reveló detalles de la charla que mantuvo Román con algunos integrantes del plantel justo antes de atravesar la racha victoriosa que los llevó al título.

El conjunto de Miguel Ángel Russo venía de igualar en la Bombonera con Independiente y se venía Talleres en Córdoba: “Compartimos un café con 6 ó 7 compañeros y Román fue muy claro: ‘si ganan los seis partidos que quedan son campeones porque los de arriba van a perder puntos’. Eso nos quedó grabado en la mente a cada uno de nosotros”.

La acertada premonición de Riquelme no hace más que afirmar la relevancia que tiene su palabra en las entrañas de la institución de la Ribera. “Pasó eso, ganamos los seis partidos, los de arriba perdieron puntos y nos quedamos con el campeonato. Lo necesitaba la gente de Boca y ojalá sea el inicio de algo grande”, deseó el lateral cordobés.

Al mismo tiempo Buffa encontró otros puntos claves de la consagración xeneize en la Superliga: “Lo mental es muy importante en el fútbol pero lo físico también. Arrancamos una pretemporada de cero con cuerpo técnico nuevo y se renuevan esperanzas en todos los jugadores. Con el solo hecho de hacer una buena pretemporada y tener la confianza a través de los buenos rendimientos y resultados eso te hace jugar mucho más tranquilo”.

A nivel personal el ex Ferro y San Lorenzo remarcó el valor de los trabajos de pretemporada para captar los niveles de rapidez, dinamismo e intensidad que pretendía el cuerpo técnico.

Con un nivel superlativo, Buffarini se ilusiona con volver a tener una chance en la Selección: “Ojalá se dé, es mi sueño y el de todo jugador. Sigo con esas ganas de regresar pero sé que tengo que seguir de la misma manera. Estoy en un club grande como Boca que te exige muchísimo y es normal que cuando las cosas salen como uno pretende se empiece a ilusionar”.