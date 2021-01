Julio César Falcioni puso primera en Independiente: el puesto a reforzar y los dos nombres que suenan

Compartir

El segundo ciclo de Julio César Falcioni en Independiente comenzó oficialmente. El Emperador había estado al mando del club en la temporada 2005-2006 y en ese lapso se jactó de haber formado y desarrollado a grandes figuras que más tarde le dejarían un beneficio al club como Sergio Agüero, Oscar Ustari o David Abraham. Con contrato hasta diciembre de 2021, el flamante entrenador buscará volver a ayudar a crecer al joven plantel que hoy tiene el Rojo.

Acompañado por los dirigentes Sergio Palazzo y Héctor Maldonado ante la ausencia del presidente Hugo Moyano, uno de los principales puntos tratados en la conferencia de prensa fue el de los refuerzos. Aunque prefirió no dar nombres específicos, reveló cuál es la principal posición en la que el equipo debería incorporar. “Un central buscamos. Tenemos a Muñoz lesionado y no lo vamos a poder tener por muchos meses. Así que necesitamos un jugador en esa posición más allá de tener a Barreto. Buscamos experiencia para esa zona”, reveló Julio.

Pero a la hora de ser preguntado por los rumores que existen alrededor de Nicolás Blandi (Colo-Colo) y Jorge Rodríguez (Banfield), Falcioni fue precavido: “Hoy no opino de ningún otro jugador. Yo tengo un plantel el cual tengo que proteger y respaldar. Si tenemos la posibilidad de que vengan jugadores a acompañarnos o ayudarnos, serán bienvenidos”. Y agregó: “Durante la cuarentena consumí mucho futbol. Vi a muchos equipos y tengo mi análisis previo de lo que el equipo necesita. No voy a cambiar mi filosofía de juego: me gustan los equipos equilibrados, seguros y para eso vamos a tener que trabajar mucho”.

Por otro lado, tuvo su momento de nostalgia y, como todos los hinchas, volvió a fantasear con un regreso de Sergio Agüero a Independiente en un futuro próximo. “No lo llamé. Es más, alguna vez hablé con el padre. Ojalá vuelva, es un jugador que cualquier entrenador añora”, declaró el Emperador. Además, aprovechó para usar el caso del delantero del Manchester City para explicar el trabajo que busca hacer en este nuevo ciclo: “Más allá de que debutó con otro técnico, tuve la suerte de haber ayudado a potenciarlo y hacerlo jugar un torneo de 37 partidos donde sólo faltó en uno por una suspensión. Y así como potenciamos al Kun, esperamos tener esa misma suerte de poder ayudarlos a mejorar a los que tenemos ahora”.

La gente del Rojo quiere volver a estar en los primeros puestos de las competencias y es uno de los objetivos de Falcioni. “La idea es que el equipo esté para pelear, para competir. Independiente es un club muy grande que tiene que estar peleando con los mejores. Queremos ser los protagonistas del torneo, tenemos que potenciar lo que tenemos para poder compensar el poco tiempo que tenemos”, expresó el nuevo director técnico. Para cerrar, aprovechó para mandarle un mensaje a los periodistas e hinchas de Independiente: “Lo que necesitamos es que nos den tiempo de trabajo”.

Otras frases destacadas

de Julio César Falcioni

“Yo tenía la propuesta para otra institución, pero cuando llegó la de Independiente no pude decirle que no. Creo que llegamos a un rápido acuerdo porque tenemos pretensiones similares. Estoy bien, con la voz un poquito cambiadita, pero con muchas ganas, bien de salud y los médicos dicen que estoy curado. Con muchas fuerzas para tomar las mejores decisiones”.

“Uno siempre quiere mantener el plantel que hay. Primero, porque faltan 20 días para que arranque el torneo. Segundo, porque todo el tiempo nosotros potenciamos jugadores, como en nuestros pasos por All Boys, Boca, Banfield e Independiente. Esa es nuestra función, necesitamos experiencia pero a la vez mi función es darle al club un futuro”.

“Son dos jugadores importantes (Milton Álvarez y Lucas Rodríguez) para tener en consideración del plantel. Pero yo no me meto ni en el bolsillo del directivo ni del jugador”.

