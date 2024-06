Julio Vaccari: «Buscamos un estilo de juego para ser ofensivos»

Julio Vaccari fue presentado este jueves como nuevo DT de Independiente y en conferencia de prensa afirmó que su primer objetivo es darle un estilo y una identidad de juego al equipo.

El entrenador firmó contrato hasta diciembre de 2025, en reemplazo de Carlos Tevez, quien renunció hace unas semanas al club de Avellaneda.

«La verdad es que estoy muy contento por esta posibilidad. Uno siempre se ilusiona por los proyectos, y en este caso, también por la institución a la que uno viene», confió el flamante DT del Rojo.

Y se explayó sobre las motivaciones para aceptar el nuevo desafío: «Para mí hay cosas muy importantes a la hora de tomar decisiones y una es el sentir. La idiosincrasia de institucional y la manera de sentir y de ver el fútbol que uno tiene, la verdad, es que están muy emparentadas. Eso hace que la ilusión sea más grande.».

«¿Por qué Independiente y por qué no otra? Porque está el olor a sangre. Me encanta. Eso lo disfruto. La preparación para mí es constante. No termina nunca en el entrenador».

«En cuanto a la presión, la disfruto, me encanta y por eso asumí este desafío». Además, aceptó que lo sedujo iniciar este ciclo en el club de Avellaneda: «Me gusta empezar de cero, creo que ese es el momento más adecuado para comenzar un proceso. Me gustan las cosas bien armadas y planificadas».

Los primeros objetivos

en la mira de Vaccari

«En cuanto a los objetivos más grandes, por lo menos en el corto plazo, mi objetivo es lograr una idea de juego, un estilo visible, que la gente se sienta identificada, que el Mundo Independiente esté cómodo con cómo juega el equipo y lograr tener un equipo competitivo».

«Que compita en todos los partidos, todas las canchas, que salga a jugar de la misma manera, con actitud, con seriedad, representando y sabiendo la camiseta que llevamos puesta. Esos sosn los objetivos más importantes y en los que yo me enfoco. No me enfoco en los de largo plazo porque esos vendrán como consecuencia de los primeros».

«Vamos a buscar como objetivo inmediato ese estilo de juego de ser protagonistas, queremos dominar las cuatro facetas del juego, defensa, ataque, transición y pelota parada», señaló como sus primeros pasos.

El análisis que hizo y

su diagnóstico de

Independiente

«Para asumir el compromiso de ser el técnico de una institución demanda un análisis profundo de la plantilla, de la infraestructura del equipo de la idiosincrasia, de la idea. Son muchos los puntos que hay que tener en cuenta. Cuando no llegó la propuesta de Independiente, lo primero que hicimos fue analizar todos los partidos de la temporada del equipo. Cuando hace ese análisis no lo hace pensando en el colectivo, que no se va ver reflejado, sino en el aspecto individual de cada uno de los futbolistas».

«Yo creo que Independiente tiene potencial para la idea que uno tiene y la que uno quiere. Sí, que tenemos que reforzarnos en algunas posiciones para que la idea se pueda ver completada. Pero sí creo que son tres o cuatro puntos a tocar».

«Y después, qué jugadores y cómo son cuestiones que las tendremos que hablar en privado con la gente del club para poder reforzarnos de una manera adecuada y poder darle esa identidad que uno dice y uno quiere darle al equipo».

«Todos los futbolistas con los que contamos son patrimonio de Independiente, valoro a todos de la misma manera sin diferencia grandes de chicos, todos tenemos que sumar en conjunto».

Y aclaró: «No tuve contactos con ningún jugador, es algo que creo que no correspondía porque Tocalli era quien estaba trabajando y ellos debían enfocados en eso».