Julio Velasco: «Quiero dar esta charla para agradecerle al vóleibol argentino»

El 2 de diciembre Julio Velasco dará una charla libre y gratuita en su visita a la Argentina. El actual entrenador de la Selección italiana femenina de vóleibol, quien consiguió la primera medalla olímpica de su historia, contó los motivos de este momento que compartirá con la familia del vóley argentino en el Auditorio Belgrano: “Quiero dar una charla gratis en Argentina para todos los entrenadores para agradecer al vóleibol argentino todo lo que me dio como jugador y como entrenador”.

Velasco fue entrenador de la Selección Argentina masculina entre 2014 y 2018. Entre sus mayores logros están los dos campeonatos mundiales que logró con la Selección masculina italiana en 1990 y 1994, la medalla plateada en Atlanta 1996 y el reciente campeonato olímpico con la Selección femenina italiana en París 2024, donde seguirá al mando después de haber renovado su vínculo con la FIPAV (Federación Italiana de Vóleibol) por cuatro años más.

Además, el platense, quien en 2003 ingresó al Salón de la Fama internacional de nuestro deporte añadió: “Cuando uno llega a lograr ciertos objetivos, son la consecuencia de un proceso de formación y aprendizaje. El club Universitario de La Plata, Estudiantes, GEBA, Ferro, la Selección Argentina, la Selección Metropolitana, Defensores de Banfield, River, Universidad de Belgrano, la Federación Metropolitana y la FEVA han sido para mi muy importantes en este camino”.

Los hermanos Capogrosso,

subcampeones en el

Elite16 de Río de Janeiro

Tomás y Nicolás Capogrosso se consagraron subcampeones del Elite16 en Río de Janeiro al caer ante la otra dupla de hermanos, los ingleses Joaquín y Javier Bello por 2-1 con parciales de 22-24, 30-28 y 15-13. Después de haber logrado llegar a semifinales en el torneo anterior en Joao Pessoa, la dupla argentina volvió a intentarlo y después de haber quedado primera en la fase de grupos del Main Draw se clasificó directo a cuartos de final donde venció a la pareja noruega Mol/Berntsen por 2-0 (21-19, 21-12). En la mañana del domingo las semifinales fueron contra la dupla letona Plavins/Fokerots. En este caso los argentinos dieron vuelta el encuentro y ganaron en tie-break (18-21, 21-16, 15-10) para llegar a una final de Elite 16 por primera vez.

La final fue ante los hermanos Bello y en un partidazo infartante los argentinos se llevaron el primer parcial por 24-22. En el segundo tuvieron algunos match point pero los ingleses no se rindieron y se lo llevaron por 30-28. El tie break fue punto a punto pero los hermanos Bello se mantuvieron firmes con la diferencia que sacaron en el 11-9 y se llevaron el partido y el título por 15-13.

Además otras dos duplas argentinas fueron parte del Elite16 de Río. Amieva/Bueno ganaron los dos partidos de Qualy y pudieron acceder al cuadro principal, pero al día siguiente sufrieron una intoxicación que no dejó que se presentaran ante la dupla brasileña Arthur/Adrielson. El jueves por la tarde pudieron recuperarse y se enfrentaron a los hermanos Capogrosso donde cayeron por 2-0 (21-9, 21-15). El viernes tenían la última chance para seguir en carrera y meterse en la Ronda de 12 pero fueron vencidos por la pareja ucraniana Popov/Reznik por 2-0 (21-19, 25-23) y quedaron eliminados del torneo.

Gallay/Churín, por su parte, comenzaron el jueves su participación en el cuadro principal en donde perdieron los dos partidos del día ante duplas brasileñas. Primero 2-0 (21-12, 21-17) ante Taiana Lima/Talita y luego por el mismo resultado ante Thamela/Victoria (21-16, 21-17). El viernes fueron en busca de un triunfo pero volvieron a caer con la tercera pareja local del grupo. Fue 2-0 ante Thainara/Elize Maia y así no pudieron avanzar de ronda.