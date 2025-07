Julio Velasco sigue haciendo historia: salió campeón con Italia en la VNL

El histórico entrenador argentino sigue agrandando su figura con la selección italiana, a la que transformó en el mejor equipo del mundo. Julio Velasco ya es un prócer para el vóley italiano. No conforme con haber ganado el oro olímpico en París 2024, el histórico entrenador argentino logró el bicampeonato en la VNL con el equipo femenino en una final para el infarto contra Brasil.

Y es que la historia no había arrancado bien porque la Canarinha, que venía de dejar en el camino a Japón y finalizó segundo en la fase regular, comenzó imponiéndose en el primer set por 25-22. Pero si hay algo que supo darle Velasco a sus equipos es una impresionante mentalidad ganadora, por lo que Italia se repuso rápidamente y dio vuelta la historia al imponerse en los siguientes sets por 25-18, 25-22 y 25-22, por lo que su equipo logró el bicampeonato luego de haber triunfado en la VNL 2024 y así alcanzar el tercer título de su historia.

De esta forma, Velasco posiciona a Italia como el mejor equipo del mundo en el vóley femenino acomodándolo en la cima del ranking y transformándolo en el principal candidato a quedarse con el Mundial que se disputará este año en Tailandia entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre.

Pero volviendo al entrenador, con este triunfo agiganta aún más su figura en Italia. Sin ir más lejos, logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos 2024 al vencer en la final a Estados Unidos, y también se consagró en la VNL de ese mismo año. Y eso no es todo, porque durante la década de 1990 comandó a la mejor selección italiana masculina de la historia, siendo su momento cúlmine la medalla de oro en los JJOO de Atlanta 1996.

Claro que también tuvo su paso por la Selección Argentina masculina, la cual dirigió entre 2014 y 2018 pero no logró ningún título.

El camino de Italia en la VNL

Luego de terminar terminar primero en la fase de liga con 33 puntos, Italia venció a Estados Unidos por 3-0 en cuartos de final, barrió a la anfitriona Polonia por el mismo resultado en semis y se coronó en la final por 3-1 ante Brasil.

El pasado de

Velasco en el fútbol

Su éxito en el vóley italiano llevó a que Velasco incursionara en el fútbol de ese país. Si bien ya había estado vinculado al deporte, su rol más importante estuvo en la Lazio y en el Inter, equipos en los que fue Director Deportivo. Primero fue en el equipo de la capital, donde ocupó ese rol entre 1998 y 1999, época en la que fue subcampeón de la Serie A y la Copa UEFA.

Un año después asumiría ese mismo rol con el Inter, donde también estuvo un año y coincidió con Ronaldo. Incluso, el dueño del Milan en ese entonces, Silvio Bernasconi, lo quiso convencer para que sea el DT del equipo debido a los malos resultados que venía acumulando en esos tiempos. Pero Velasco rechazó esa oferta y volvió a dedicarse al vóley, ese deporte en el que, a los 73 años, sigue agigantando su figura.